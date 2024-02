La Piscina Nova de l’Escullera del Club Natació Barcelona va ser l’escenari un any més el 9è Trofeu Internacional de Natació Adaptada, que per segon any consecutiu va coincidir amb la primera jornada de la Liga AXA de Natación Paralímpica.

Marta Fernández (CD Fusión) i Toni Ponce (CN Vilafranca) en van sortir vencedors, dos referents de la natació adaptada que enguany també desitgen endur-se una medalla paralímpica. Dani Ferrer, nedador del CN Mataró i la FECPC van assolir la Mínima B de 50m lliures i 50m esquena per París 2024 i suma possibilitats per ser escollit a representar Espanya als Jocs Paralímpics.

Des de bon matí, els nedadors escalfen per treure el millor de sí a les proves decisives. El Sol treu el cap des de l’horitzó i comença a il·luminar el CNB. A la taula de control, l’speaker Gerard Polinario de SpeakersPro i Ricardo Yébenes de B-Swim dirigeixen el tempo de la competició.

Al voltant de la piscina, els equips s’agrupen a les seves cadires mentre es preparen. La inclusió de nedadors amb i sense discapacitat en una mateixa competició és un gran encert, els atletes s’uneixen i els Clubs participen tots a una independentment de les seccions. Un total de 226 nedadors que formen part d’un certamen únic. Aquesta és la natació que ens agrada.

Es tracta sens dubte d’un torneig de prestigi quan es bat un rècord del Món, com en el cas de Marta Fernández als 50m papallona. A més de Dani Ferrer, també s’enduen del CNB una Mínima B Luis Huerta (FEDDF), Albert Gelís (CN Barcelona) i Álex Villarejo (CN Terrassa), que somien cada cop més amb París.

El podi de la jornada masculina el completen Albert Gelís (CNB) i Jacobo Garrido (CN Mataró), mentre que al podi femení s’hi sumen Núria Marquès (CN Sant Feliu) i Maria Delgado (Stadium Casablanca). L’equip de la Federació Esportiva Catalana de Persones amb Lesió Cerebral i els voluntaris ho donen tot perquè tot estigui al seu lloc i sobretot per recordar als nedadors que vagin a la zona d’entrega de medalles.

Allà, els esperen les personalitats que incansablement i sempre amb un somriure atorguen bronzes, plates i ors als més ràpids de cada prova. Són Veronique Pinard, Josep Armas i Miguel Herranz com a representants d’AXA, Josep March, representant territorial a Barcelona de la Secretaria General de l’Esport, Marc Patron, gerent de la FCECS i per part de la FECPC, el gerent Ismael Sánchez, el secretari Nicolau Municio i el tresorer Jordi Aguilar.

En un moment emotiu, la Piscina Nova de l’Escullera fa un minut de silenci en record a Javier Aymerich, entrenador insígnia de la FEDPC que va estar fins a 4 Jocs Paralímpics, i Joan Fortuny, entrenador destacat i medallista olímpic com a nedador.