La Grama pide a la Federación Catalana convocar una asamblea extraordinaria sobre la Kings League

El conjunto de la Tercera RFEF ha emitido un comunicado sobre la Kings League Todo el lío formado proviene del pago de la cláusula de Nadir Louah por Porcinos

El lío entre el fútbol catalán y la Kings League va para largo. Tras el 'bombazo' por el pago de la cláusula de Nadir Louah, jugador de la FE Grama que había jugado también en la competición de Gerard Piqué e Ibai Llanos, su equipo ha respondido con un duro comunicado.

La FE Grama ha pedido a la Federación Catalana de Fútbol la convocatoria de una asamblea extraordinaria 'en relación con la intromisión que la Kings League está produciendo en el normal desarrollo de nuestras competiciones'.

📝 𝐂𝐎𝐌𝐔𝐍𝐈𝐂𝐀𝐓 𝐎𝐅𝐈𝐂𝐈𝐀𝐋



📩 La present carta ha estat enviada a la @FCF_CAT i es farà extensiva als clubs del #FutbolCat davant la situació generada per competicions de nova creació que no són regulades per cap organisme federatiu.



➡️ https://t.co/xFHXklFP0R pic.twitter.com/hla2Q1QF9p