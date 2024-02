Ducs i Rebels no afluixen al capdavant de la LCFA i Rookies manen a la LCFA Femenina

La tercera jornada de la Lliga Catalana va confirmar el domini dels Castell Platja d’Aro Ducs i els Riudoms Rebels. Els del Baix Empordà i els del Baix Camp han arrencat el curs amb força i encapçalen la classificació invictes després de sumar un nou triomf. Els Ducs el van aconseguir en la seva visita al camp dels Barberà Rookies, on es van imposar per 6-19. Guillem Mach, Guillem Llinares i Lluís Sagué van ser els autors dels tres «touchdowns» dels Ducs, mentre que l'única anotació dels Rookies la va signar Víctor Aracil. Els Riudoms Rebels, pel seu cantó, van guanyar amb autoritat els Reus Imperials per un marcador de 35-0.

La Lliga Catalana Femenina també va viure la tercera jornada, on les vigents campiones, les Barberà Rookies, van tornar a demostrar el seu potencial. Les vallesanes es van imposar a les Pioners de L’Hospitalet per 0-42 i amb dues victòries s’enfilen al primer lloc de la classificació.