Rusia declara terrorista al excampeón de ajedrez Kasparov

Rusia ha incluido a Garry Kasparov entre la lista de terroristas y extremistas del país. El que fuese campeón del mundo de ajedrez es un reconocido opositor del Kremlin, a quien acusa de la muerte en prisión del opositor Alexei Navalni con Putin como principal responsable.

El ajedrecista, ya retirado, se dedica a hacer política en Estados Unidos, donde reside desde 2013. El jugador no ha vuelto a su país desde entonces por temor a ser procesado por su actividad política que se centra en una fuerte oposición al régimen de Putin.

Kasparov ha sido extremadamente crítico con la invasión de Rusia a Ucrania, una incursión que lleva tiempo peleando para que sea considerada 'un crimen de guerra'. Su oposición al régimen de Putin es total, a quien ha acusado de la misteriosa muerte del opositor ruso Alexei Navalni en prisión.

Kasparov no ha tardado en reaccionar a la decisión del Kremlin de incluirlo en la lista de terroristas y extremistas de Rusia: "Un honor que dice más del régimen fascista de Putin que de mí. Como dijo Goldwate, el extremismo en defensa de la libertad no es un vicio y la moderación en la búsqueda de la justicia no es una virtud. Pero toda oposición, o simple decencia, debe ser definida como extremista por la dictadura", explica en redes sociales.