La revolución del fútbol árabe parece que ha venido para quedarse. Después de un verano histórico que ha roto todos los registros existentes de traspasos, los clubes saudíes se preparan para un nuevo mercado de fichajes que pretende consolidar la competición a nivel mundial.

A pesar de que muchos han empezado a ubicar el fútbol saudí en el mapa desde la llegada de Cristiano Ronaldo a tierras árabes, la evolución del deporte en Arabia viene de lejos. Primero fue Rivelino en la década de los 60', la gran primera estrella brasileña que vino a la liga árabe, después vinieron otras como Mario Zagallo, grandes entrenadores, jugadores... El nivel no era malo, aunque no era nada espectacular. El gran cambio, sin embargo, se empezó a gestar tras el Mundial de Rusia, cuando jugadores de las grandes ligas empezaron a venir al fútbol saudí, una revolución lenta que explosionó definitivamente el pasado verano.

Una liga que sigue creciendo

Muchos pensaban en un principio que el proyecto árabe sería otro fracaso más en una larga lista de competiciones que han intentado hacerse un hueco entre las grandes ligas europeas estos últimos años. Las expectativas iniciales se han visto superadas por la realidad de un proyecto creciente. Abdulaziz Al Rabah, periodista deportivo que ha experimentado todos los cambios del fútbol en Arabia Saudí, lo tiene claro: "La revolución del fútbol en Arabia no va a parar".

Cristiano Ronaldo, disputando un balón con su equipo / EFE

Lo cierto es que ahora mismo es relativamente sencillo promocionar una liga que cada vez más gente en todas partes del mundo empieza a seguir. El periodista se atreve a vaticinar sin dudar que el próximo verano que viene sucederá algo parecido al pasado mercado: "Los jugadores tienen interés en escuchar las ofertas, empiezan a preguntar a compañeros sobre cómo es la experiencia...", explica.

¿Matar al fútbol europeo?

El explosivo crecimiento del fútbol árabe parece haber encendido todas las alarmas entre quienes consideran que proyectos de esta índole pueden acabar 'matando al fútbol europeo'. Es cierto que Arabia Saudí se ha valido del talento de los jugadores procedentes de clubes del viejo continente para aumentar la profesionalidad de su competición , aunque todo depende siempre de la perspectiva desde dónde se mire.

Abdulaziz Al Rabah confiesa ser un gran aficionado del fútbol español desde pequeño. Recuerda como el Real Madrid consiguió los traspasos de jugadores como Zidane o Ronaldo en prácticamente un año, procedentes de la Juventus y del Inter de Milán. Desde entonces hasta ahora, Italia solamente ha conseguido tres Champions Leagues, superada por un campeonato español que pasó por encima del 'Calcio' para situarse como la liga más importante del mundo.

Neymar, en su presentación con el Al Hilal / @AlHilal

El periodista pone el caso de Pau Torres para ilustrar su perspectiva. El central es un jugador de grandísimo nivel que estuvo pretendido por equipos como el FC Barcelona o el Atlético de Madrid. A pesar de la insistencia de los clubes españoles, el defensa acabó recalando en un Aston Villa que no se puede considerar entre los mejores equipos en Inglaterra: "Nadie dijo entonces que la Premier League estaba 'matando' a LaLiga", defiende. "Todo depende de cómo lo mires. No veo ningún problema en que existan otras grandes ligas alrededor del mundo. El fútbol no debería estar limitado a cuatro o cinco países en Europa", expresa.

En Arabia, el fútbol es el primer deporte más seguido del país, también el segundo, el tercero... La gente se desvive con un deporte creciente en el territorio saudí que parece que ha llegado para quedarse. Tocará esperar hasta este próximo mercado de verano, donde se podrá empezar a vaticinar el futuro de uno de los proyectos deportivos más potentes de la historia reciente del fútbol.