Carolina Marín: "A París no voy a ver la torre Eiffel, voy a por la medalla de oro"

Carolina Marín, triple campeona del mundo de badminton, declaró este martes que ve favorable "la presión externa" por ganar una medalla olímpica, que a París no irá a ver la torre Eiffel, sino a por el oro, y que el revés que supuso su ausencia de Tokio 2020 lo convirtió en "motivación".

La deportista onubense, con un palmarés que incluye tres oros mundiales y seis europeos, se encuentra en plena preparación de cara a su segunda experiencia olímpica, tras conquistar el oro hace ocho años, en Río de Janeiro. "Estoy totalmente recuperada y con ganas de afrontar las competiciones, principalmente en marzo", dijo Marín, en un desayuno de prensa auspiciado por su condición de embajadora del Banco Santander.

Los Juegos de París son el principal objetivo en 2024, sobre todo después de que la rotura del ligamento cruzado anterior y de los dos meniscos de la rodilla izquierda le impidiese acudir a la anterior cita olímpica.

"La diferencia respecto a otros Juegos son las ganas y la cabezonería que tengo cuando me pasa algo, que es como si me hubieran robado lo que quería en ese momento. La lesión fue un traspiés, pero cuando tengo algo en la cabeza y me lo quitan me da rabia e intento convertirlo en motivación y empuje. En vez de estar en los Juegos, estar en casa con la pierna tiesa, traté de convertirlo en motivación", apuntó.

Respecto a lo que le espera en París, indicó: "La experiencia es una baza a nuestro favor. Igual que en Río utilice la parte mental en la semifinal con la china (Xuerui Li), que defendía el oro olímpico de Londres, trabajaré para meterme en la cabeza de las demás. Esa zona negra que llama mi entrenador de ir un poco más allá. Ahí es donde necesitamos seguir trabajando", confesó.

"Quién va a los Juegos a disfrutarlo lo hará diferente a lo que yo voy, que es a ganar un oro. De mis rutinas no me salgo. En Río no me dio tiempo a ver el Cristo. No me llevé la foto del Cristo pero tampoco me siento apenada. A París no voy a ver la torre Eiffel, voy a por la medalla de oro", subrayó.

Carolina Marín dijo estar segura de que su nombre, pese al paso de los años, sigue "pesando a las rivales del circuito mundial".

"No firmaría un bronce o una plata, quiero ir a por el segundo oro. No me conformo con ir a menos de lo que ya he conseguido. Seguro que las rivales se sorprenden de decir que estoy de vuelta y puedo ganar a cualquiera, porque la confianza se pierde en un chasquido de manos", apuntó.

Totalmente preparada

A seis meses para los Juegos Olímpicos, Carolina Marín dijo sentirse "muy bien" del trabajo que está realizando con su psicóloga.

"Nunca dejamos nada en el tintero. Sé que hay una presión externa por ganar una medalla pero es que yo soy primera que quiere ganarla. Todo el mundo tiene muchas ganas. Es una presión externa que la veo favorable porque mucha gente tiene confianza en mí y yo también tengo esa confianza en mí misma y en que puedo conseguir una medalla y verme lo más alto otra vez", señaló.

"Son muchos años de estar arriba y al igual que antes decía que entrenaba ocho horas, ahora la prioridad es la calidad a la cantidad. La cantidad ya la hice antes. A día de hoy, tengo dos esparrin extranjeros y solo entreno yo. Antes compartía entrenamientos. La calidad es mayor", dijo Marín, que reiteró la importancia del trabajo mental para preparar los objetivos.

"Es importante la preparación mental. Cada mínimo detalle que sale en los entrenamientos los evaluamos y corregimos", apuntó la triple campeona del mundo, centrada en preparar el inicio del circuito mundial, en marzo, con el Abierto de Francia.

"Es un torneo muy importante. Viajo con casi todo el equipo porque será en el pabellón donde se disputen los Juegos. Todo ese apartado mental podré trabajarlo allí con mi psicóloga", declaró Marín, que no tiene definida del todo su hoja de ruta hacía París.

"Hay cinco torneos seguidos. Alemania es un 300 y por eso vamos a focalizarnos en el Abierto de Francia, por el pabellón de los Juegos. Después el Europeo es muy importante y también el torneo de Madrid. Por preparación y calendario no sabemos si será lo mejor. Veremos, porque me daría mucha pena no estar en Madrid y no competir con mi gente, pero lo importante son los Juegos y tenemos que ser muy selectivos", concluyó.