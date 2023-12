Estas son las cosas que nunca deberías guardar en el armario del fregadero

Los muebles de almacenamiento en la cocina suelen ser limitados. En la mayoría de casas de nuestro país reina la falta de espacio, y uno de los remedios más socorridos es utilizar el armario que se encuentra debajo del fregadero. En el mismo, suele haber desorden y suciedad, además de una infinidad de objetos, cuando alguno de ellos no debería guardarse allí.

Los fregaderos de cocina son un elemento esencial de cada vivienda. En los mismos, podemos lavar la vajilla y los utensilios de cocina, de una forma cómoda y rápida. Sin embargo, mucha gente también los utiliza para limpiar los alimentos o enjuagar las verduras.

Por este motivo, el fregadero suele acumular una gran cantidad de bacterias y humedad, que pueden calar en el armario si las tuberías no están bajo un buen mantenimiento o las juntas no se encuentran en buen estado. En este aspecto, no es el lugar ideal para guardar según que productos.

Uno de los productos que suelen almacenarse en esta zona son las pastillas para el lavavajillas o los detergentes. Dos elementos que en contacto con la humedad y el calor pueden estropearse. Lo mismo sucede con las bolsas, servilletas o cajas, que suelen realizarse de un material sensible.