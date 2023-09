Entradas para Copa Davis 2023: precio y cómo comprarlas

España comienza mañana miércoles su andadura en la fase de grupos que se disputa en Valencia Los de David Ferrer jugarán en la Fonteta ante Serbia, Corea del Sur y la República Checa

La Copa Davis regresa a Valencia. Por segundo año consecutivo, la ciudad alberga uno de los grupos más duros de esta fase inicial con España y Serbia entre los equipos.

Sí estará Novak Djokovic en la capital del Turia pero no Carlos Alcaraz, quien señaló que no jugará el torneo después de perder en semifinales contra Medvedev en el US Open.

La gran expectación que despierta la Davis en Valencia hizo que sean varias las entradas para los encuentros de España que ya se han agotado. Sobre todo la serie contra Serbia, que tiene colgada el cartel de no hay billetes.

El encuentro ante los balcánicos era el más caro de los tres que ha de jugar la 'Armada', con precios que iban desde los 46 euros de las entradas más baratas a los 400 de las localidades VIP. No queda papel.

Desde la organización se había ofertado un 'Abono España' para presenciar los tres choques de la selección española que ya no está disponible, con un precio que iba desde los 108 euros de las localidades de Categoría 4, las más lejanas a la pista con una visión lateral de esta, a los 800 euros en las butacas VIP.

Sí quedan butacas disponibles para los partidos de España frente a la República Checa (miércoles a las 15:00) y Corea del Sur (domingo 17 de septiembre a las 15:00). Todos los encuentros se disputan en el pabellón de la Fuente de San Luis, con una capacidad para 7.500 espectadores.

Las localidades para presenciar in situ la Copa Davis en Valencia se pueden adquirir a través de la página web de la organización: https://www.copadavis.com/es/entradas/valencia.

Precios España - República Checa de Copa Davis

Categoría 4: 40 euros

Categoría 3 (visibilidad reducida): 51 euros

Categoría 3: 60 euros

Categoría 2 (visibilidad reducida): 64 euros

Categoría 2: 75 euros

Categoría 1 (visbilidad reducida): 89 euros

Categoría 1: 105 euros

Categoría 1 Premium: 127 euros

VIP: 400 euros

Precios España - Corea del Sur de Copa Davis

Categoría 4: 44 euros

Categoría 3 (visibilidad reducida): 56 euros

Categoría 3: 66 euros

Categoría 2 (visibilidad reducida): 70 euros

Categoría 2: 83 euros

Categoría 1 (visbilidad reducida): 93 euros

Categoría 1: 110 euros

Categoría 1 Premium: 133 euros

VIP: 400 euros

Abonos para la Copa Davis

Los abonos para ver todos los partidos de la Copa Davis también están agotados. Estos ofrecen acceso a todas las sesiones que se van a celebrar en Valencia y poseen un precio que oscila entre los 155 euros de los asientos de categoría 4 y los 1.720 euros de los categorizados como VIP.

Todas las sesiones de Copa Davis en Valencia

Martes 12 de septiembre: Serbia - Corea del Sur

Miércoles 13 de septiembre: España - República Checa

Jueves 14 de septiembre: República Checa - Corea del Sur

Viernes 15 de septiembre: España - Serbia

Sábado 16 de septiembre: Serbia - República Checa

Domingo 17 de septiembre: España - Corea del Sur.