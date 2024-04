Martí Cifuentes, el entrenador milagro: "Sabía que no estaba loco"

"Siempre he confiado en este club y este equipo. Quizá éramos pocos los que creíamos, ¡pero sabía que no estaba loco!". A Martí Cifuentes no le falta razón. El entrenador de Sant Cugat del Vallés logró una gesta que pocos creían posible cuando aterrizó en Inglaterra, el pasado 30 de octubre, con el objetivo de intentar un 'Great Escape' con el Queens Park Rangers.

En aquel momento, el conjunto inglés era 23º en la clasificación, habiendo logrado solo 8 puntos en 14 jornadas y con la permanencia a 6 de distancia. Martí Cifuentes, sin embargo, llegó al QPR lleno de confianza, tras llevar al Hammarby sueco a jugar la Conference League la pasada temporada.

Salvación a lo grande

Pancarta de los hinchas del QPR a favor de Martí Cifuentes / @MCC14

Con todavía una jornada para que finalice la segunda categoría del fútbol inglés, el entrenador catalán ha logrado certificar ya la salvación del Queens Park Rangers, transformando esa desventaja de 6 puntos con la permanencia en 6 puntos de superioridad sobre el Birmingham, que marca a día de hoy las posiciones de descenso.

El objetivo, que parecía tan alejado a la llegada de Cifuentes, se logró, además, en forma de goleada. Nada más y nada menos que 4 goles le endosaron a todo un Leeds United, que está en plena pelea por el ascenso a la Premier League. Una auténtica fiesta en Loftus Road.

Cambio de rumbo

Los números evidencian la clara mejoría del QPR bajo el mando de su nuevo técnico. Con Martí Cifuentes, el equipo ha logrado promediar 1.45 puntos por encuentro, lo que le haría estar en octava posición con 65 puntos si hubiera tenido este ritmo de puntuación durante toda la temporada.

El mensaje del entrenador español no pudo ser más claro tras confirmar la salvación: "Sabemos que el QPR merece mucho más. Con humildad y con trabajo, pero que la gente sepa que no nos conformamos. Lo que nos ha sacado de una situación dramática es la humildad y el tener la mente en el trabajo y mejorar. Eso no puede cambiar". El futuro no será sencillo, pero tras lo logrado este año se afronta con un optimismo lleno de argumentos.