Martí Cifuentes triunfa en el Hammarby de Ibrahimovic

El técnico catalán emigró en 2018 a Suecia, donde ha hecho carrera en los banquillos Esta es su tercera temporada en el conjunto de Estocolmo, del que Ibrahimovic es copropietario

El entrenador de San Cugat del Vallés está viviendo la que es su tercera campaña al frente del Hammarby, en la liga sueca, con el cual está obteniendo grandes resultados un año más. El equipo de Estocolmo marcha quinto en la Allsvenskan con 35 puntos tras una espectacular racha que ha hecho que el club se sitúe de nuevo en la zona noble del campeonato una vez más, todo un logro para el club a pesar de haber atravesado una profunda renovación que lo convierte en uno de los conjuntos más jóvenes del país.

Nadie ha sumado más puntos en las últimas jornadas y esa racha, que ha hecho que el equipo sea el mejor del momento, comenzó en la jornada 12, cuando el Hammarby derrotó en casa al Brommapojkarna por 2-1. Desde entonces, nueve partidos más disputados con seis victorias, un empate y tan sólo dos derrotas.

Así pues, los de Cifuentes son el equipo que más puntos ha sumado en las últimas 10 jornadas con un total de 22, superando de esta manera los 20 logrados por el Djurgardens o los 19 conseguidos por el Elfsborg y el Häcken, primer y tercer clasificado de la liga, respectivamente. Por si esto fuera poco, el Hammarby es también el equipo que más puntos ha sumado en las últimas cinco jornadas, mostrándose además imbatido tras ganar cuatro partidos y empatar uno.

Precisamente el Elfsborg fue una de las víctimas del Hammarby en esta triunfal racha de resultados. Los de Estocolmo se impusieron al actual líder de la Allsvenskan en la jornada 19 disputada el pasado 13 de agosto por 1-0. Un resultado así ante un rival de gran enjundia tratará de repetirlo el conjunto de Martí Cifuentes este próximo domingo, cuando reciban en el Tele2 Arena al Malmö, que actualmente marcha segundo con 46 puntos.

Europa en el horizonte

Con todavía ocho jornadas por delante, el Hammarby sueña con seguir escalando en la tabla y repetir el éxito del pasado curso. Y es que los de Martí lograron alcanzar la tercera plaza, la cual dio acceso a la disputa de la fase previa de la Conference League.

No obstante, el Hammarby no corrió buena suerte, pues fue emparejado con el Twente de la Eredivise, considerado el coco del sorteo y ante el que, aunque nadie esperaba que pudiera dar batalla, consiguió llevar la eliminatoria a la prórroga. Ahora, con 24 puntos en juego, Martí Cifuentes, cuyo éxito no está pasando desapercibido a juzgar por los constantes rumores de interés de clubes británicos, sigue liderando el intento de una machada que vuelva a situar al Hammarby entre los más grandes del fútbol sueco, como ha sido desde su llegada.