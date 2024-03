Jamie Vardy está más vivo que nunca

La fiesta de Jamie Vardy nunca termina. Una lata de Red Bull en la previa de los partidos, el 'Jamie Vardy is having a party' retumbando en las gradas del King Power Stadium y esa ferocidad por el gol tan suya. El mítico delantero de la Premier del Leicester City en la 2016/17 apura sus últimos años como profesional con la ilusión del primer día: a sus 37 años, el futbolista de Sheffield es el líder indiscutible de unos 'Foxes' que tienen el ascenso a la élite a tocar.

Mientras para muchos superar los 35 significa empezar a pensar en la retirada, para un jugador cuyo debut en la Premier no llegó hasta los 28 es la etapa de plena madurez. Jamie Vardy, cuyo contrato con el Leicester City vence el próximo 30 de junio, está decidido a cerrar de la mejor manera su larga etapa en los 'Foxes'. Llegó en 2012 procedente del Halifax Town en un traspaso récord para el fútbol no profesional y quiere despedirse por todo lo alto del equipo de su vida. 12 años después, va por el camino de escribir el último capítulo en una historia gloriosa.

EL 'LOCO' DE SIEMPRE

Y es que pese a haber participado en sólo 26 de los 42 partidos oficiales que lleva disputados el Leicester esta temporada, Vardy acumula 12 goles en su registro, lo que le situa como el máximo anotador del equipo. Además, muchos de estos goles han llegado tras estar muy pocos minutos sobre el terreno de juego: un doblete frente al Southampton en 20', doblete frente al Watford en 35', gol al Middlesbrough en 27' y gol al Stoke City en 13'. Es un 'killer' despiadado.

Jamie Vardy, Red Bull en mano antes del partido / Twitter

Su gol número 183 en su carrera con los 'Foxes' llegó en medio del 'show' de Kylian Mbappé. El Leicester City visitaba al Sunderland de Jobe Bellingham en un duro choque liguero de Championship con la necesidad de sumar de nuevo los tres puntos para recuperarse de sus tres derrotas consecutivas y mantener el liderato. Vardy, que fue titular tres jornadas después, se encargó del resto: atento al rechace tras un envío lateral al área pequeña, puso la cabeza para convertir el gol que le brindaría la victoria a su equipo (0-1).

PRÓXIMO DESTINO: PREMIER LEAGUE

Tras 81 puntos sumados en 36 jornadas disputadas, el Leicester City de Enzo Maresca empieza a ver a lo lejos el tesoro del acenso directo a la Premier League. Con cinco puntos de ventaja sobre un Leeds United que marca el tercer lugar con 76 puntos (el Ipswich Town es segundo con 78), los 'Foxes' van camino de sellar un regreso automático a la élite apenas una temporada después del trágico descenso. Los goles de Jamie Vardy, el soberbio nivel de Dewsbury-Hall, la irrupción de jóvenes como Abdul Fatawu y la experiencia de hombres de nivel Premier como Iheanacho, Ndidi, Winks o Vestergaard son la fórmula perfecta de un proyecto destinado al éxito.

Los jugadores del Leicester celebran el gol de Jamie Vardy / @LCFC

Clasificados también a cuartos de final de la FA Cup tras eliminar al Bournemouth de Andoni Iraola, los 'Foxes' se las verán con el Chelsea el próximo 17 de marzo en la siguiente ronda. Si el ascenso ya sería una alegría mayúscula, alcanzar una nueva final copera en Wembley no entraba en sus planes pero sería el broche de oro para una temporada impecable. Con todo, sería raro que el próximo mes de agosto de 2024 no viéramos al Leicester de regreso en la primera jornada de Premier League. Por el bien de Jamie Vardy y del fútbol inglés, merecen estar ahí. "Champions of England, you made us sing that..."