La 'joya' colombiana que derriba las puertas de la Premier

Apunten su nombre: Yáser Asprilla. Colombiano, futbolista de banda con una zurda mágica y un talento extraordinario a sus 20 años de edad erigido como una de las grandes sensaciones del fútbol inglés. Con el '18' a la espalda en un Watford que pelea por escapar de la Championship y regresar lo antes posible a la Premier League, el joven formado en la academia juvenil de Medellín ha irrumpido definitivamente en Europa.

En la que es su segunda temporada completa en Inglaterra tras su fichaje por el Watford procedente de Envigado, club colombiano, en enero de 2022, Asprilla parece haberse asentado definitivamente en el frenético fútbol inglés. Con un desparpajo pasmoso y muchísima habilidad en el desborde gracias a un talento innato en su zurda, está dejando entrever unas cualidades que lo sitúan como uno de los jóvenes con mayor proyección del fútbol colombiano.

Con 18 años recibió por primera vez la llamada de la Selección 'cafetera', firmando su debut el pasado 16 de enero de 2022 en una victoria por 2-1 frente a Honduras en Estados Unidos. Así como lo está consiguiendo en el Watford, uno de los clubes con mayor 'cartel' de la Championship, Asprilla quiere convertirse en el líder de un país entero.

SÓLO SABE MARCAR GOLAZOS

Otra cosa no, pero al bueno de Asprilla se le está dando de maravilla el oficio de goleador en la Championship. Con seis goles y cinco asistencias en 34 partidos disputados, el colombiano se ha erigido como el líder de un Watford que quiere levantar el vuelo en su temporada en Segunda División. Acumula dos tantos consecutivos en sus últimos dos encuentros con los 'Hornets', el último para darle la victoria a su equipo frente al Rotherham United (0-1). Y de bellísima factura, por cierto.

Tras el encuentro, Asprilla explicó a los medios del club cómo vivió el gol de la victoria: "En el entretiempo estuve hablando mucho con el míster para estar atento al rebote. Vi que el balón me quedó franco y no me lo pensé: una vez rematé ya vi el gol y sólo pensé en celebrar", afirmó el colombiano. Fue un triunfo soñado para el Watford de Valérien Ismaël, que acumulaba siete jornadas sin conocer la victoria y veía como los puestos de play-off de ascenso quedaban cada vez más lejos.

El joven colombiano fue titular en Rotherham después de acumular tres suplencias consecutivas, en las derrotas frente a Norwich (4-2), Leicester (1-2) y Southampton (3-0). El 'efecto Asprilla' ha demostrado ser toda una bendición para el Watford, que actualmente se situa 11º en la tabla con 44 puntos, a siete del sexto lugar que marca el Coventry City por el play-off de ascenso: todo estará abierto hasta la última jornada. Lo que está claro es que vamos a seguir viendo obras de arte con la firma de este futbolista, como la que protagonizó el pasado mes de noviembre en un duelo en casa frente al Norwich.

El momento de calma antes del disparo, con una 'pisada' sólo al alcance de los mejores. Una auténtica maravilla, y la demostración de que el talento del joven colombiano es de lo mejorcito de la presente edición de la Championship. Mientras seguimos disfrutando de su fútbol, habrá que ver cómo llegan los 'Hornets' a la jornada 46, y si tenemos la oportunidad de verles la próxima temporada en la Premier League. 'Trust the process'.