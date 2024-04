El porqué de la discusión entre Salah y Klopp: "No estaba contento con..."

Si la 'semana trágica' no había sido sufiente, la fuerte discusión entre Mohamed Salah y Jürgen Klopp en los instantes finales del West Ham - Liverpool fue el detonante para que explosionara la bomba de una vez por todas.

Para la sorpresa de muchos, Jürgen Klopp decidió dejar a Mohamed Salah, además de Szoboszlai o Darwin Núñez, en el banquillo. ¿El porqué? Toda una incógnita. Lo cierto es que a los 'reds' solo les queda la Premier, y el técnico alemán decidió guardarse la carta del egipcio bajo la manga.

English Premier League - West Ham United vs Liverpool / EFE

Y claro, una vez Michail Antonio empató el partido poco antes de que quedaran diez minutos para el final - teniendo en cuenta que el Liverppol remontó el tanto inicial de Bowen - Klopp no tuvo más remedio que dar entrada a un Salah, que cuando estaba esperando en la banda para entrar, tenía cara de pocos amigos.

ASÍ EMPEZÓ TODO

Jürgen Klopp esperaba un apretón de manos con su jugar antes de que ingresara al césped. Y aunque al final se chocaron los puños, el daño ya estaba hecho. De hecho, desde 'The Sun' apuntan que el técnico ya habría protagonizado algo parecido con otros jugadores.

"Él es muy aficionado a la interacción con sus sustitutos antes de que entren y sintió que eso no sucedió al principio con Mo. Evidentemente, Mo estaba molesto por haber sido excluido del equipo y no estaba de muy buen humor, mientras que Jürgen no estaba contento con su comportamiento", explican.

Además, el egipcio despreció a su entrenador al final del partido cuando salió del campo, estrechando la mano de David Moyes e ignorando al alemán. Y cuando pasó por zona mixta, alegó lo siguiente: "Si hablo hoy, habrá fuego".

Eso sí, Klopp intentó restar importancia a lo sucedido y aseguró que ya lo tratarían en el vestuario. "Los jugadores tuvieron un par de días libres después del partido y se reunirán de nuevo el martes. Se espera que para entonces las tensiones se hayan calmado", añade el rotativo inglés.

NO ES LA PRIMERA VEZ

Lo que sucedió el sábado tiene precedentes. Y Mohamed Salah ya se ha 'calentado' hasta en cuatro ocasiones a lo largo de su etapa en el Liverpool.

Sin ir más lejos, la última vez sucedió hace apenas cuatro semanas, en la victoria ante el Sheffield United por 3-1. El egipcio negó con la cabeza cuando fue sustituido a la hora de partido.

La relación entre Salah y Klopp no pasa por su mejor momento / EFE

En el primer encuentro de la temporada, en el empate a uno ante el Chelsea, Salah también abandonó furioso el terreno de juego al ser relevado en el minuto 77.

En 2020, alzó los brazos al aire y apenas miró a su entrenador cuando se dirigía al banquillo tras ser sustituido ante el Brighton. Y un año antes, en 2019, se peleó públicamente con Sadio Mané tras fallar un pase. De hecho, Firmino reveló que la pelea llevaba tiempo gestándose.