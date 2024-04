Pedro Sánchez anuncia que seguirá al frente de la presidencia del Gobierno

El pasado 24 de abril Pedro Sánchez anunció a través de una carta abierta a la ciudadanía que necesitaba 5 días para meditar si continuaba ejerciendo su cargo como presidente del Gobierno tras la investigación judicial, iniciada por la derecha, a su esposa Begoña Gómez por tráfico de influencias.

"Necesito parar y reflexionar" fueron las palabras más comentadas de la carta de Pedro Sánchez donde avanza su posible dimisión como presidente del Gobierno.

El clima de pesimismo se ha ido apoderando durante los últimos días en las filas socialistas y Moncloa, preparándose para una renuncia que generaría una situación orgánica e institucional de consecuencias impredecibles.

Las Cortes Generales no pueden disolverse hasta el 29 de mayo para convocar elecciones. Desde entonces, las elecciones se celebrarían en un plazo de 54 días. No se celebrarían, por tanto, antes de finales de julio y el gobierno entraría en funciones, con la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, como presidenta en funciones.

Si Sánchez no ha designado a nadie para sucederle tendría que hacerlo el PSOE. Pero, hablando meramente de jerarquías, entre estos sucesores se encuentran la vicepresidenta primera, María Jesús Montero, el ministro de la Presidencia, Félix Bolaños, o la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría.

No obstante, la persona que sustituya a Pedro Sánchez no tiene por qué pertenecer a su gabinete, ni ser un diputado, ni siquiera ser militante del PSOE. Una vez que se sepa quién es, el rey haría una ronda de consultas con los portavoces de los partidos con representación en la Cámara Baja de menor a mayor, y tras escuchar sus opiniones, designaría un candidato.

"Por muy alto que sea, no hay honor que justifique el sufrimiento injusto de las personas que más quiere y respeta", comenzaba diciendo Sánchez. "Sé que la carta que envié pudo desconcertar, porque no responde a un cálculo político. Es cierto. He mostrado un sentimiento que en política no suele ser admisible".

"Gracias a esa movilización social, que ha influido en mi decisión, comparto lo que he decidido, he informado al jefe del Estado: he decidido seguir, con más fuerza si cabe al frente de la presidencia del Gobierno", con estas palabras anunciaba Pedro Sánchez su decisión de seguir frente a la presidencia del Gobierno.

Sánchez además ha querido destacar el "buen momento económico" y la "paz social" en España. "Pido a la sociedad española que volvamos a ser ejemplo e inspiración para un mundo herido", y denuncia un "movimiento reaccionario mundial" que quiere imponer su agenda con bulos y mentiras.

"Pongamos fin a este fango mediante el rechazo colectivo que me comprometo a liderar con firmeza como presidente del Gobierno de España". Sánchez ha terminado su discurso tras anunciar que ha decidido "seguir con más fuerza si cabe" y que la decisión será "un punto y aparte".