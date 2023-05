Zanetti: "Me gustaría evitar al Real Madrid"

El ex futbolista argentino y actual vicepresidente del Inter de Milan aseguró que el conjunto blanco podría ser más complicado de batir que el City en una hipotética final "Esta competición parece hecha para ellos", afirmaba en la entrevista con Sky Sports Italia

El Inter de Milan se convirtió ayer en el primer finalista de la presente edición de la Champions League después de vencer al Milan por un contundente 3-0 en el cómputo global. El conjunto entrenado por Simone Inzaghi ha vuelto a una nueva final de la máxima competición continental 13 años después de la última, en la que los nerazzurri se proclamaron campeones por tercera vez en la historia derrotando al Bayern de Munich (2-0).

En esa final estaba Javier Zanetti, el capitán que levantó el último trofeo europeo que consta en las vitrinas del club, y actual vicepresidente de la entidad milanesa. Después del pitido final en el encuentro de ayer martes, el argentino fue preguntado por sus preferencias para la gran final, y su respuesta no dejó dudas. "Me gustaría evitar al Real Madrid porque esta competición parece hecha para ellos", aseguraba a Sky Sports Italia. "Sin embargo, lo más importante es haber llegado aquí. Ha sido un camino difícil, no es fácil jugar un derbi en semifinales. Lo hice y fui derrotado en 2003", añadía.

El camino del Inter en esta Champions no ha sido nada fácil. Los del Giuseppe Meazza se encuadraron en el "grupo de la muerte", con Bayern de Munich y FC Barcelona como claros candidatos a conseguir el pase a la siguiente ronda. Aun así, contra todo pronóstico, los de Inzaghi avanzaron como segundos de grupo.

En eliminatorias, las victorias frente a Oporto y Benfica les emplazaron en unas semifinales con cierto morbo, con el 'Derby Della Madonnina' ante el Milan, en el cuál salieron claramente vencedores (3-0). "Fue duro, pero hemos hecho algo increíble. El mérito es del equipo y del entrenador que han sabido reaccionar en los momentos difíciles. Él [Inzaghi] no ha hablado mucho y demostró ser digno de la final", concluía el ex futbolista.

Ahora, el conjunto nerazzurri tendrá que esperar el vencedor de las semifinales entre Manchester City y Real Madrid. La final, en el Estadio Olímpico Atatürk de Estambul, tendrá lugar el próximo 10 de junio; menos de un mes para que el Inter trate de tocar, de nuevo, la gloria europea.