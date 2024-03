La Real, en busca de un milagro

A Imanol no le gustan los pesimistas. Cree que no entienden de fútbol. Él prefiere ser realista, en los dos sentidos de la palabra. Lleva a la Real en su corazón y confía más que nadie en la proeza, pero sabe que sabe que darle la vuelta a una eliminatoria como esta (0-2) y ante un rival como el PSG es complicado, muy complicado.

Eso sí, hay licencia para soñar. ¿Y si sí? Los donostiarras afrontan en el Reale Arena una auténtica final, quizás la gran final de la temporada. Remontar sería casi un milagro, y a eso se acoge una Real Sociedad que tiene que darle la vuelta. A la eliminatoria y a sus sensaciones.

Con las plantillas y los últimos resultados en la mano, la Real tendría poco o nada que hacer ante un PSG que, en boca de Luis Enrique, llega en el mejor momento de la temporada. Sin embargo, la Real demostró en los primeros meses de competición que es capaz de competirle de tú a tú a cualquiera. Incluído al Inter de Simone Inzaghi.

Barrenetxea se apunta a la causa

A ese recuerdo se aferra una Real Sociedad que llega a este partido de vuelta con muy malas sensaciones. A la derrota en el Parque de los Príncipes en la ida, en un partido que se decidió por detalles, los donostiarras han sumado otras tres durísimas derrotas ante Villarreal y Sevilla, en Liga, y ante Mallorca en Copa, quedándose fuera de la final.

"No es fácil, ya que se juntan muchos factores, como el mental o el físico, que te hacen no ser tan resolutivo como hace tres meses", insistió Imanol en la previa sobre el estado de su equipo. Sea como fuere, si la Real copia la media hora que realizó en París, podrá estar cerca de competir. Para la causa, Alguacil tendrá al soldado Barrenetxea, que forzará para ser de la partida, y a Oyarzabal, que no estuvo en París. El que no llega aún es Aritz Elustondo, que está recuperado pero no todavía para entrar en la convocatoria. Siguen lesionados Odriozola, Aihen Muñoz y Carlos Fernández.

Tampoco tiene demasiadas bajas un PSG que aterriza en San Sebastián con todo su arsenal y que prácticamente repetirá once. Pese al ruido de Mbappé de fondo tras lo sucedido en Mónaco, los parisinos, sin Skriniar, Kimpembe ni Asensio, llegan con la moral por las nubes y con un solo objetivo: ganar.

Luis Enrique avisó en rueda de prensa que los suyos saldrán al Reale Arena con la idea de llevarse el partido y no solo de pasar la eliminatoria. Declaración de intenciones. No se fía Lucho.

El PSG, en su mejor momento

"Quizás la Real no esté en su mejor momento, pero es un rival temible. Necesita ganar y hacer goles. Parece un gran resultado, pero es engañoso. Nos lo vamos a tomar muy en serio. No vamos a especular. Ya lo saben. El objetivo no es pasar, es ganar el partido", precisó el asturiano, que recupera a Marquinhos tras lesión.

Veremos qué sucede con Mbappé. El crack francés será titular, pero ya sabemos que Luis Enrique no es un tipo que se case con nadie. En los últimos duelos ligueros no ha titubeado a la hora de mandarle al banquillo unos minutos y veremos qué pasa en San Sebastián. Todas las miradas estarán puestas en él.

El galo formará arriba junto a Barcola y Dembélé, que llegan descansados después de jugar solo un rato ante el Mónaco. Ousmane regresa a España en un buen momento. En la ida ya fue decisivo y espera volver a serlo en la vuelta.

Posibles alineaciones:

Real Sociedad: Remiro; Traoré, Zubeldia, Le Normand, Galán; Zubimendi, Merino, Brais Méndez; Take Kubo, Oyarzabal y Barrenetxea.

PSG: Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Beraldo, Lucas Hernández; Zaïre-Emery, Vitinha, Fabián Ruiz; Dembelé, Mbappé y Barcola.

Árbitro: Michael Oliver (inglés).

Estadio: Reale Arena.

Horario: 21.00H.