Casemiro no levanta cabeza: "Es un vago"

Lluve sobre mojado para Casemiro en el Manchester United. El centrocampista brasileño volvió a completar un partido para el olvido después de la derrota de su equipo contra el Arsenal, una nueva debacle que puso al jugador en el punto de mira como el principal señalado por la afición.

Está siendo una temporada complicada como pocas para Casemiro en el Manchester United. Su equipo volvió a perder el rumbo en el campeonato inglés después de la enésima derrota esta última jornada contra el Arsenal, una nueva decepción que aleja al equipo de las posiciones europeas para la próxima temporada.

Son muchos los jugadores que están en el punto de mira de la afición, aunque pocos parecen estar recibiendo tantas duras críticas como Casemiro esta temporada. El brasileño completó un nuevo partido para olvidar este último fin de semana que le ha puesto de nuevo al centrocampista centro de la diana.

Las críticas no se detienen

Wayne Rooney, legendario jugador del Manchester United, resumió el sentimiento de la afición hacia el brasileño después quedar retratado en el tanto del Arsenal. El jugador recuperó la posición al trote después de quedarse descolgado, aunque su lentitud en la carrera rompió el fuera de juego para que el Arsenal pudiese abrir el marcador. "Es un vago, es perezoso, el resto de sus compañeros de equipos se escaparon. Tiene que salir", expresó.

El mítico delantero del United no se cortó en sus críticas hacia Casemiro: "Ya seas centrocampista o central, tienes que estar preparado para atacar con el resto del equipo. Si no, te castigan", explicó. Keane, que también comentó su opinión acerca del brasileño, tampoco se quedó atrás: "No puede jugar en la Premier League como central. Sean cuales sean tus defectos, no puedes entrenar el ritmo. Hubo un poco de pereza en la salida que desembocó en el gol", explicó. Unas críticas que resumen el momento de Casemiro en el United.