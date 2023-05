Modric: "Cuando estás cerca de una final siempre lo das todo"

"Hemos jugado muchas veces este tipo de partidos y lo que veo en el míster es confianza, tranquilidad y plena fe en nosotros" "Hay que estar concentrados, juntos y dar lo máximo. Espero que esto sea suficiente para llegar a otra final"

Luka Modric, jugador del Real Madrid, ha comparecido este martes en rueda de prensa y ha destacado que tiene "muchas ganas" y "muy buenas sensaciones" de cara al partido contra el Manchester City, correspondiente a las semifinales, vuelta, de la Champions League.

Las sensaciones "son buenas, tenemos muchas ganas de que empiece el partido. Hay que disfrutar porque estamos haciendo algo grande: jugar finales, semifinales...". Modric ha agregado que las cinco Champions que posee con el Madrid "dicen mucho, pero también el esfuerzo, el comportamiento... No se puede ganar siempre pero lo que hacemos y nuestro comportamiento cuando no ganas, también es muy importante. Pero los títulos nos ponen contentos. Lo que hemos conseguido es para admirar".

El centrocampista croata entiende que el equipo llega al partido en un buen momento: "Hemos jugado muchas veces este tipo de partidos y lo que veo en el míster es confianza, tranquilidad y plena fe en nosotros. Espero que hagamos un gran partido y pasar a la final, que sería impresionante".

Caso de llegar a la final de Estambul, para Modric será la sexta en 10 años. "¿Si me motiva? Claro, aunque jugar este tipo de partidos ya es una gran motivación. Cuando estás cerca de otra final, siempre quieres darlo todo. Estamos cerca de hacer algo histórico e impresionante".

Sobre la especial relación entre el Madrid y la Champions, Modric ha dicho que "nos sentimos bastante cómodos jugando este tipo de partidos, es nuestro trofeo, digamos, es un torneo que nos gusta mucho. Por eso hemos ganado tantas veces la Champions, porque tenemos mucha confianza y creemos en nuestra calidad, en estos partidos siempre damos el cien por cien".

Camavinga, Vinicius y Rodrygo

Sobre Camavinga, duda para el once titular, el croata ha dicho que "está bien, hoy va a entrenar. Ha crecido mucho y este año ha demostrado que puede hacerlo muy bien, en el centro del campo o en el lateral izquierdo, aunque no le gusta mucho jugar allí, pero donde juega, siempre lo hace bien. Tiene fútbol y personalidad. Me alegro por él. Ha crecido mucho desde que llegó y todavía tiene margen para seguir haciéndolo".

De Rodrygo y Vinicius ha comentado que "han demostrado que pueden solucionar partidos con su fútbol, calidad y atrevimiento. Pero lo más importante es el equipo, hay que luchar juntos, luchar uno por otro. Esta unidad es clave entre los jóvenes y los mayores".

La lesión y el partido de ida

De su lesión comentó que se recuperó más rápido de lo que pensaba, pero no desveló que método siguió: "Cuando me lesionó quería hacer todo lo posible para jugar lo antes posible. Quería jugar la final de Copa y las semifinales de Champions. Hice algo diferente por consejos de amigos y tal y me ha salido bien, he vuelto antes de lo que pensaba. Me siento bien. No tengo ninguna molestia".

Del primer partido en el Bernabéu (1-1), comentó que "los primeros 20 minutos de ellos fueron buenos, estuvieron un poco mejor pero a lo largo del partido crecimos y jugamos mejor, acabó 1-1 pero sabíamos que no se decidiría en la ida. Ahora estamos bien. Estamos 50-50. El finalista se decidirá por pequeños detalles porque es un partido con dos grandes equipos y jugadores top. Hay que estar concentrados, juntos y dar lo máximo. Espero que esto sea suficiente para llegar a otra final".