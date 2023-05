¿Quién es mejor, Guardiola o Ancelotti?

El Manchester City - Real Madrid enfrenta a dos de los entrenadores con mayor palmarés Carletto tiene más Champions, pero Pep le supera en títulos totales y en duelos directos

El debate está servido, aunque bien podría no estarlo porque, de hecho, a Pep Guardiola (52), técnico del Manchester City, y a Carlo Ancelotti (63), entrenador del Real Madrid, les separan once años, un dato que, por sí solo, ya condiciona mucho responder a la pregunta de quién es mejor de los dos.

Es por ello que, en el caso del italiano, habría que valorar su carrera hasta la edad que ahora tiene el catalán. Pero empecemos por datos absolutos.

¿Quién tiene más títulos?

En términos totales, incluso siendo once años más joven, Guardiola domina esta estadística porque en su haber cuenta con un total de 32 trofeos. Entre ellos, dos Champions, todas ellas con el Barça, además de haber ganado la Liga, la Bundesliga y la Premier League, entre otros muchos títulos, claro. En el caso de Ancelotti, el hoy jefe del banquillo del Real Madrid suma seis títulos menos y se queda en 26, aunque, eso sí, entre ellos figuran cuatro Champions, dos con el Milan y dos con los blancos. También ostenta cinco torneos de la regularidad, uno en cada gran liga del continente (Italia, Chelsea, PSG, Bayern y Real Madrid).

¿Quién ha ganado más duelos directos?

En este caso, Pep Guardiola también domina a su rival este miércoles en la vuelta de las semifinales de la Champions en el Etihad Stadium. El de Santpedor, en las nueve ocasiones que se ha medido a su colega, ha salido ganador cinco veces, por dos de Ancelotti. Además, se registró un empate. Hay que tener en cuenta, de todas formas, que cuatro encuentros fueron entre el City y el Everton en un momento en el que los de Manchester, como siguen siendo, son los grandes dominadores del fútbol en Inglaterra. Y todos ellos acabaron con victoria 'citizen'.

Además, cuando el Bayern de Pep y el Madrid de Ancelotti se midieron, en ambas ocasiones los blancos lograron el triunfo. Por otro lado, entre City y Real Madrid se han producido tres duelos a falta del del miércoles, con un saldo de una victoria para cada técnico y un empate, el de la última vez que se vieron las caras en el Bernbabéu (1-1).



| Ancelotti y su ayudante e hijo Davide

¿Qué había ganado Ancelotti a la edad de Pep Guardiola?El italiano arrancó su carrera en 1995 entrenando a la Reggiana 1919, con quien logró el ascenso a la Serie A, lo que tiene cierto paralelismo con la primera vez que Guardiola hizo de entrenador, la temporada 07-08 en el Barça B, con quien subió a Segunda B. A partir de ahí, los caminos se bifurcan claramente porque Carletto entrenó al Parma y a la Juventus, donde logró sendos subcampeonatos de la Serie A.

No fue hasta su llegada al Milan cuando su nombre empezaría a hacerse grande, como Guardiola en el primer equipo del Barça, pero mucho más tarde. Con los 'nerazzurri' ganó dos Champions (2003 y 2007), aunque perdió la legendaria final de 2005, con la remontada del Liverpool, que al descanso perdía 0-3 y acabó venciendo en la tanda de penaltis. Tras el Milan llegó el Chelsea, donde ganó la Premier y la FA Cup. Se fue en 2011 tras no conquistar ningún título y llegó, ya con 52 años cumplidos en junio, al PSG, donde fue subcampeón de la Ligue 1 en su primer año y acabó ganándola la temporada siguiente.

Parece claro, pues, que la trayectoria de Pep Guardiola es mucho más regular que la de Carlo Ancelotti, por lo menos hasta los 52 años. Si bien es cierto que el italiano ha sabido reconducir su carrera, sobre todo, desde que regresó al Real Madrid.

No todo son números y títulos

Más allá de las estadísticas, que no todo lo explican, están la capacidad de incidir, de ser rupturista, de arriesgarse, de no dejarse llevar y de, sobre todo, de ser propositivo en todas las facetas de este deporte llamado fútbol. En ese sentido, la trayectoria de Pep Guardiola no deja lugar a dudas: el de Santpedor creó la máquina más perfecta de jugar a fútbol que nunca haya existido durante su etapa en el Barça. Supo extraer, junto a Tito Vilanova, lo mejor de Leo Messi, Piqué, Puyol, Alves, Iniesta, Xavi, Busquets, Pedro...

Guardiola tiene el reto de eliminar al Real Madrid | Efe

Aquel conjunto de jugadores maravilló al mundo y tuvo en la final de Wembley de 2011 su punto culminante, cuando, tras el 3-1 final, Alex Ferguson dijo que "nadie nunca antes no había dado una paliza así". Aquel equipo, cuando jugaba a fútbol, emocionaba. Y eso es algo que, en menor medida, pero en una medida también importante, ha sido capaz de exportar a Alemania y a Inglaterra, donde en sus inicios tuvo críticas por su forma tan distinta de ver el fútbol.

Sin embargo, ha acabado convenciendo a todo el mundo de que, con la idea correcta, las herramientas adecuadas y la perseverancia necesaria, lo que un día se llamó Fútbol Total sigue siendo perfectamente vigente.

En el caso de Ancelotti no se le conocen revoluciones ideológicas relacionadas con el fútbol.