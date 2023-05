La gran duda de Ancelotti contra el Manchester City

El entrenador del Real Madrid tendrá que tomar una decisión importante si quiere premiar el gran partido de ida de Antonio Rüdiger tal como prometió tras el triunfo contra el Getafe Militao, Alaba, Camavinga, Valverde y Rodrygo, los futbolistas con opciones de 'caerse' de la alineación titular

Llega la hora de la verdad para el Real Madrid. Consumada la consecución de la Liga por parte del FC Barcelona, el conjunto blanco quiere ganar la Champions League para convertir la presente temporada, en la que ya ha levando la Supercopa de Europa, el Mundial de Clubes y la Copa del Rey, en una nueva campaña exitosa al máximo nivel europeo. Si quiere levantar la decimoquinta ‘orejona’, sin embargo, el conjunto merengue deberá superar al Manchester City este miércoles en el Etihad Stadium.

Carlo Ancelotti tiene una gran duda de cara al encuentro de vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones. El extraordinario partido de ida de Antonio Rüdiger, que tuvo que entrar en escena por la sanción de Militao y respondió a las mil maravillas, anulando ni más ni menos que a Erling Haaland, ha generado mucho debate en las últimas horas. Más si cabe teniendo en cuenta que el central brasileño, ya a disposición del técnico italiano, está lejos de su mejor versión y llega a la cita tras varias actuaciones poco convincentes en Liga, especialmente contra el Girona y la Real Sociedad.

El míster del Madrid tiene varias opciones si quiere premiar a Rüdiger e incluirlo en el once titular del trascendental compromiso ante el City tal como prometió el pasado sábado, tras el triunfo contra el Getafe. La primera (y, seguramente, la más natural) es aplicar la meritocracia y relegar al banquillo a Militao. En segundo lugar, tampoco se puede descartar que David Alaba se desplace al lateral izquierdo y el eje de la zaga quede reservado para el alemán y el brasileño. Esta posibilidad ganará enteros si la rodilla de izquierda de Eduardo Camavinga no está al 100%, pero todo parece indicar que el francés no tendrá ningún problema para jugar en el Etihad.

Ferland Mendy, que reapareció frente al Getafe, aún no tiene el rimo de competición necesario para ser de la partida en un duelo tan exigente como el de este miércoles en Manchester. Su historial médico, además, no invita precisamente a correr ningún tipo de riesgo.

Decisión importante

Las alternativas de ‘Carletto’ no finalizan en la retaguardia. Y es que el técnico italiano también puede hacer jugar a Camavinga en su posición natural, el centro del campo. Esto le obligaría, siempre que Toni Kroos y Luka Modric fueran titulares, a escoger entre Fede Valverde o Rodrygo para completar la alineación, pues Karim Benzema y Vinicius son intocables. Todo se resume, pues, en el siguiente dilema. Ancelotti tendrá que escoger a cuatro de los siguientes cinco futbolistas: Militao, Camavinga, Alaba, Valverde y Rodrygo. Uno de ellos deberá quedarse fuera en el partido a vida o muerte contra el City de Guardiola.

Cabe remarcar, sin embargo, que el entrenador del Madrid ha remarcado en incontables ocasiones que, para él, los futbolistas que entran desde el banquillo en la segunda mitad son tan importantes como los que salen de inicio. Un buen rendimiento del fondo de armario merengue será ‘vital’ para lograr la clasificación para la final de la Champions y mantener el idilio europeo.