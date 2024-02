Mbappé, preparado para la Champions, su gran asignatura pendiente

Kylian Mbappé tiene este miércoles una cita importante en su calendario. Tras ser suplente en el partido del pasado sábado ante el Lille, la fijación de Mbappé está en el partido de Champions.

Luis Enrique no quiso arriesgar con Mbappé tras sufrir una dura entrada en su tobillo izquierdo en el partido copero ante el Brest. Por unos momentos, el pánico estuvo presente en todo París, aunque una vez se hizo el reconocimiento médico pertinente, se confirmó que no era una lesión grave e, incluso, entró en la convocatoria para el partido de Ligue 1 que se disputó ante el Lille. Pese entrar en la convocatoria, el técnico asturiano y el jugador francés decidieron no comprometer el estado físico del jugador y no arriesgarse a que Mbappé se perdiera el importante partido de Champions. De hecho, Luis Enrique en rueda de prensa confirmó que la decisión fue conjunta: “Fue una decisión conjunta de las partes interesadas. De haber sido una final, habría jugado”.

Mbappé sabe que la afición parisina tiene el partido de este miércoles marcado el calendario como uno de los partidos más importantes de la temporada. Pese a que conquistar la competición doméstica es un claro objetivo para el conjunto parisino, las expectativas del club están en poder conquistar la ansiada Champions. Mbappé y Luis Enrique lo saben, y, por eso, no quisieron arriesgar el pasado sábado focalizándolo todo al partido del miércoles.

El reto de Mbappé es mayúsculo. Entre rumores de una posible salida, el francés tiene el desafío de hacer un gran papel en Champions y demostrar que es el mejor jugador del mundo. A diferencia de otras ocasiones, el PSG disputa esta competición sin otros grandes líderes en el campo como podían ser Messi o Neymar. Mbappé, sabe que está en el momento crucial de la temporada y deberá dar un paso adelante y liderar al conjunto parisino hacia los cuartos de final.

El crack francés se encuentra en uno de sus mejores momentos como goleador: suma 30 goles en 29 duelos disputados esta temporada con el PSG, jugando esta temporada en una posición más parecida a la de delantero centro. Por otro lado, en frente, tendrá al equipo menos goleado en Champions. La defensa de la Real Sociedad es la que menos goles encaja (2) y con más porterías a cero (4).

El momento crucial de la temporada para Mbappé ha llegado. La estrella francesa tiene la responsabilidad de hacer un gran papel en Champions League y demostrar que, hoy en día, es el mejor jugador del mundo.