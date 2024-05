Víctor Font: "No descartamos una moción de censura si se cruza una línea roja"

Víctor Font, excandidato a la presidencia del FC Barcelona en el 2021, salió a hablar de la actualidad del club en una entrevista en programa 'El Matí de Catalunya Ràdio', para hacer balance de estos tres años y medio de la reelección de Laporta, también de esta temporada que terminará sin ningún título para los de Xavi Hernández.

Las críticas hacía el presidente azulgrana van creciendo día a día, en el último encuentro en Montjuïc, se oyeron cánticos destinados al palco: "¡Barça sí, Laporta no!". El descontento de la afición se suma a las críticas de la oposición y en redes sociales se ha empezado a hablar de una posible moción de censura para la actual junta directiva. Víctor Font no está a favor de esa idea: "La estabilidad del club es clave. Las mociones de censura deberían estar prohibidas por errores de gestión. La gente que gobierna el club son humanos, como todos nos equivocamos. Se tiene que dejar trabajar a los dirigentes que han ganado unas elecciones".

Aun así, el excandidato tiene claro que las mociones de censura deben aplicarse cuando se haya cruzado una línea roja, como por ejemplo cometer algún delito que afecte directamente al club. 'El Periódico' explicó que la cuenta de los directivos del Barça que está siendo investigada por Hacienda, recibió un ingreso de 350.000 euros de una empresa que trabaja para el club. Algo que en caso de confirmarse, sería una línea roja que no se puede cruzar.

"Las mociones de censura sirven cuando hay delitos. En la época de Bartomeu estuvimos a favor de la moción. Deberemos asegurarnos que no se ha cruzado una línea roja en todo lo que ha explicado 'El Periódico', no descartamos una moción de censura si se ha cruzado esa línea roja".

Josep Maria Bartomeu, durante una rueda de prensa en el Camp Nou. / Jordi Cotrina

Preocupado por el Barça

"Todo lo de los pagos a los directivos, es otro simpatoma más de que tenemos que poner fin a este modelo de gestión, que es del siglo pasado, con una gobernanza obsoleta. Quien gobierna, gobierna solo, sin contar con los socios. No hay mecanismos de control. En la junta anterior, sufrimos el 'Bartogate', donde yo fui atacado. Estas son las puntas del iceberg que conocemos por el periodismo, imagínese todo lo que no sabemos", afirmó Font.

Además del modelo, el excandidato explicó que el relato que vende el club es falso: "Estamos peor que hace 3 años, lo dicen los números. 1.000 millones de perdidas operativas en los años de mandato. Las palancas las hemos vendido mal, no es el qué, es el cómo. Me preocupa el relato, este año, el presidente dice que cuadraremos los números sin ayuda de palancas, eso es una falacia".

El de Granollers sabe que el club está ante sus semanas más importantes para el futuro de la institución. "Tenemos que resolver lo de Barça Studios, hay que encontrar un inversor real, si no lo hacemos tendremos un problema de 400 millones. También está el dilema de Nike y como cuadramos la cuenta de resultados este año. A un mes de terminar la temporada no sabemos si podremos fichar o no. Filtran nombres y no están los deberes hechos. Pido que las decisiones clave se decidan bien"

"Al club lo dirigen amigos, conocidos y familiares del presidente"

Las cosas no se están haciendo bien en el Barça explica Font: "Tenemos el potencial de competir contra el Madrid. Ficharán a Mbappé porque han hecho las cosas bien. ¿Por qué no las podemos hacer nosotros? Si tenemos más talentos que en Madrid. Tenemos a los mejores jugadores y entrenadores de la historia y no están en el club. No somos capaces de crear las condiciones para que este talento quiera estar en el club", refiriéndose a gente importante como Pep Guardiola o Txiki Begiristain.

Txiki Begiristain y Joan Laporta, en la presentación de Pep Guardiola como entrenador del Barça en 2008 / ZOLTAN CZIBOR

Víctor Font atacó duramente en este aspecto a Joan Laporta, afirmando que toda la gente cualificada que estaba en el club se ha marchado y ya solo quedan "amigos, conocidos y familiares del presidente". Según el candidato de 'Sí al Futur', Laporta sabía delegar en su primera etapa y además tenía el consejo de Johan Cruyff, ahora no.

Alternativa a Laporta

Font no confirmó que se presente a las siguientes elecciones a la presidencia del club. Dejó claro que si fuesen mañana, él se presentaba, pero que en dos años pueden pasar muchas cosas.

"A pesar de no saber si todo lo que hago servirá, no dejo de trabajar. En la rueda de prensa que haremos en un mes, explicaremos novedades de lo que hemos seguido trabajando desde las elecciones. No quiero hablar en clave electoral, debemos poner los intereses del club por delante. Yo estoy a disposición del presidente para ayudar. El barcelonismo debe saber qué hay alternativas y que no dejan de trabajar" finalizó Víctor Font.