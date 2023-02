Un City de dos caras deja el trabajo a medias

Mahrez premió la gran primera mitad de los de Pep Guardiola pero el Leipzig reaccionó tras el descanso y el gol de Gvardiol le hace llegar con vida a la vuelta Partido especialmente apático de Haaland, muy incómodo y sin apenas ocasiones para disparar. No atraviesa su mejor época el delantero noruego

Un Manchester City de más a menos no pasó del empate contra el Leipzig (1-1). El billete a los cuartos de final de la Champions se lo jugará en la vuelta en el Etihad después de no rubricar en Alemania una buena primera parte en la que Mahrez allanó el camino. Gvardiol, en la segunda, neutralizó un marcador en el que Haaland estuvo lejos de participar.

FICHA TÉCNICA Champions League RBL 1 ________________ 1 MCI ALINEACIONES RB Leipzig Blaswich; Klostermann (Henrichs, 46), Orban, Gvardiol, Halstenberg (Raum, 89); Laimer, Schlager (Haidara, 82); Szoboszlai, Forsberg (Nkunku, 66), Werner; André Silva (Poulsen, 82). Manchester City Ederson; Walker, Akanki, Ruben Dias, Aké; Rodrigo, Bernardo Silva; Mahrez, Gündogan, Grealish; Haaland. Goles 0-1, m.27: Mahrez. 1-1, m.70: Gvardiol. Árbitro Serdar Gözübüyü (Países Bajos). Amonesó a Henrichs. Incidencias Red Bull Arena de Leipzig.

Sonaba a todo trapo el ‘Freed From Desire’ por la megafonía del Red Bull Arena en el descanso. Algo tenía que hacer el Leipzig para enganchar a sus aficionados tras una soporífera primera mitad de los suyos. Agazapados, olvidando su habitual estilo de buen trato con el balón y con voluntad de tener protagonismo, los pupilos de Marco Rose cedieron el esférico al Manchester City desde el inicio. Cierto es que, ni aunque se quiera, a veces es imposible salir del emparedado al que el cuadro de Pep suele condenar a sus rivales.

Amasando el cuero, las ocasiones no eran del todo claras pero la paciencia es una de las mayores virtudes del City. Curiosamente, el gol no llegó desde la creación sino en una recuperación en campo rival. Schlager se pasó de potencia, Grealish la recuperó y tras tocar lo justo Gündogan fue Mahrez el que no perdonó. Pudo doblar su renta el equipo mancuniano cuando Grealish le pegó demasiado arriba tras una buena acción de Bernardo Silva en el área. Rodri, con hasta tres remates, sobre todo uno en un córner que Haaland luego no pudo pescar, se asomó también en ataque.

Campo totalmente inclinado en los primeros 45 minutos, donde Ederson no se manchó los guantes hasta que en el añadido Werner probó un tiro que blocó sin demasiados apuros. Llegados al asueto, ‘Freed From Desire’ mediante, la charla de Rose espoleó a los suyos y la segunda mitad no tuvo nada que ver con la primera.

Y eso que empezó con una pérdida de Szoboszlai ante Ake que terminó en disparo de Mahrez y Schlager bloqueando casi bajo palos resarciéndose de su error en el gol ‘cityzen’. Henrichs, que había ingresado en el verde por Klostermann para dar profundidad por la derecha, pronto dio la razón a su técnico. Cabeceó demasiado arriba primero y luego se plantó solo ante Ederson pero cruzó demasiado su disparo.

André Silva, hasta entonces inédito, apareció pasada la hora de juego para hacerle el lío a Akanji y Ederson le achicó perfecto. Tenía opción de pase, pero un ‘9’ es un ‘9’. Partido nuevamente espeso de Haaland, muy hundido entre centrales y sin espacio para disfrutar. Su único disparo de la noche llegó cuando pudo correr unos metros, pero Gvardiol le tapó su pierna buena. La más buena, vaya.

Gran acción en área propia y mejor aún en la contraria la del central croata que encandiló a todo el Mundo en Qatar. Ederson rechazó a córner un gran tiro de Szoboszlai y en la reedición desde la esquina Gvardiol penalizó la mala salida del meta para cabecear a las mallas. Se elevó por encima de toda la zaga, contando con un apoyo sobre Ruben Dias.

No hubo asedio del City tras el 1-1. El guion de la primera mitad no se repitió y solo un tiro de Gündogan que repelió perfecto abajo Blaswich fue la única ocasión inglesa para irse con ventaja al Etihad. No hizo cambios Guardiola en todo el partido, un dato curioso pese a los infinitos recursos que tenía en el banquillo. Mánchester decidirá.