Ceballos vacila a Courtois por su 'asistencia' a Salah

El utrerano respondió a una publicación del portero bromeando sobre su error en el segundo gol del Liverpool El belga, que había dicho que "los grandes equipos saben borrar los fallos", le respondió con dos emojis llorando

Thibaut Courtois es un portero fiable y pocos errores se le recuerdan. Pero como todos los guardametas, no está exento de cometerlos. Y como ejemplo, el grave error que tuvo ayer en Anfield y que le costó el segundo gol al Real Madrid al regalarle el balón a Salah en el área.

El fallo no tendría consecuencias por la contundente reacción de su equipo en la segunda parte y quedó finalmente como anécdota.

Pero la acción, por lo inhabitual y cómica, propició todo tipo de comentarios.

Uno de ellos llegó desde su propio equipo como respuesta a la propia publicación del portero belga, quien escribió en Instagram: "Los grandes equipos saben borrar los fallos. ¡Espectacular victoria en Anfield!".

Fue Ceballos quien con su guasa habitual comentó: "Qué asistencia amigo". La respuesta de Courtois fue de dos emojis llorando.

Courtois había explicado después del partido lo que le sucedió en esa desgraciada jugada: "No me pasa mucho, era un balón difícil de cara, controlé bien, pensé que me daba tiempo para ir a la derecha pero me botó en la rodilla. Es mala suerte".