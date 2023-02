Pep Guardiola: "No puedes ganar tres o cuatro Champions, a menos que seas el Real Madrid"

Guardiola habló en rueda de prensa sobre las expectativas que tiene con el Manchester City en Champions El Manchester City se verá las caras con el Leipzig en el partido de ida de octavos de Champions este 22 de febrero a las 21:00

El Manchester City de Pep Guardiola se enfrentará al Leipzig en un encuentro en el que parece que el City parte como favorito pero donde ambos buscarán dejar encaminada su clasificación para los cuartos de la máxima competición europea, la Champions League. En la rueda de prensa previa al partido, el técnico catalán habló sobre el planteamiento del equipo, sobre cómo afronta esta noche de Champions y dejó una perla sobre el Real Madrid.

El City llega a este partido europeo con unas sensaciones algo extrañas. Los 'blues' van segundos en la Premier a solo dos puntos del líder, el Arsenal. Aun así, no están brillando tanto como acostumbran y la clave de lo que no termina de salir bien pasa por algunos jugadores.

Una de las estrellas que se está viendo señalada es Haaland, cuyos números no son tan espectaculares como en otros años y su juego está siendo tildado de predecible. Guardiola no dudó en defenderlo: "Ser menos previsibles no depende de Haaland, depende de la forma en que podamos hacer que el proceso llegue por diferentes canales al tercio final, no solo con Erling". Y pone en el punto de mira a algunos jugadores que tienen que dar un paso adelante para que el equipo deje de ser predecible, como Kevin de Bruyne, Gündogan o los laterales, a quienes les pide salir más en velocidad.

EL MANCHESTER CITY EN CHAMPIONS

La Champions es la élite europea, y todos los entrenadores que llegan a clasificarse para la competición lo saben: "Es un torneo fantástico. Me encanta estar aquí. Es un privilegio. No sé hasta dónde llegaremos, pero estamos aquí". El técnico del City es consciente de las dificultades que está teniendo el equipo este año: "quizá no somos quienes éramos pero competimos muy, muy bien. Sin eso es imposible lograr estos resultados".

El Leipzig ha tenido una gran evolución en las últimas temporadas y se ha convertido en un hueso duro de roer, como lo fue la temporada pasada, cuando los 'blues' cayeron 2-1 en el partido de vuelta ante los alemanes en fase de grupos, aunque eso no impidió que los de Pep se clasificasen: "cuando yo estaba en Alemania estaban en segunda división. El año pasado ganamos en casa, pero aquí perdimos. Vale que nos habíamos clasificado, pero sentimos lo difíciles que son. Quizá no estén preparados para luchar contra el Bayern de Múnich, pero todas las temporadas se han clasificado para la Champions League. Le tenemos un gran respeto, conozco su calidad y será duro, muy duro".

Guardiola también es claro en cuanto a las expectativas que tiene el Manchester City este año en Champions: "Todo el mundo tiene la perspectiva de que es un desastre si no ganas algunos premios. Yo no me quiero presionar a mí mismo porque tengo la suerte de estar aquí. Cuando llegué, nunca pensé que tendríamos que ganar cada año la Premier League o que tendríamos que ganar tres o cuatro Champions League. Excepto el Real Madrid, el resto de clubes no lo pueden hacer. Así que solo tenemos que intentar seguir haciendo lo que hemos hecho en las dos últimas temporadas, hemos estado muy cerca y hemos hecho muy buenos partidos, así que intentaremos hacerlo de nuevo".