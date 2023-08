Mourinho se fija en Abel Ruiz

El 'Corriere dello Sport', asegura que la Roma se ha fijado con el delantero El ex del Barça podría ser el Plan 'C' para reforzar una delantera mermada

Abel Ruiz estaría entre las opciones de Jose Mourinho para reforzar la delantera de la Roma, tras la grave lesión de Tammy Abraham, operado hace un par de meses de gravedad de la rollida izquierda. Su lesión lo tendrá más de ocho meses de baja y Mourinho lleva meses reclamando un '9' para su equipo. La insistencia de momento no ha surgido efecto y ahora el 'plan C' sería Abel Ruiz, delantero del Braga.

El internacional español marcó 8 goles y dió 6 asistencias en la pasada temporada, durante la liga portuguesa de Primera División y fue uno de los líderes del europeo sub-21 este verano, llegando a la final de dicha competición. Pese a fallar un penalti que condenó a España a conquistar la plata, fue uno de los jugadores más destacados del torneo. En 6 partidos marcó 3 goles y asistió en 2 ocasiones.

La insistencia por hacerse con los servicios del brasileño, Marcos Leonardo fue la primera opción para los 'giallorossi'. El delantero del Santos no ha llegado todavía a un acuerdo para fichar por la Roma y desde entonces se han abierto la puerta a otros refuerzos. En los últimos días, Duván Zapata, atacante del Atalanta ha sido relacionado por fichar por el equipo entrenado por el mediático entrenador portugués. La 'Dea' pide a la Roma 6 millones de euros por el traspaso y debido a que no quieren llegar a estas cifras por el jugador colombiano, han activado otra opción y es Abel Ruiz.

En las últimas horas, el delantero ha sido relacionado con su posible vuelta en dónde empezó a hacerse un gran futbolista, en el Valencia, en su tierra natal. "Tengo mucho cariño al Valencia porque allí empecé desde pequeño y es el club de mi ciudad. Me entristeció verlo luchar por evitar el descenso cuando siempre ha peleado por estar arriba. Lo pasé mal. La afición y la ciudad se merecen estar más arriba. Tanto al Valencia como al Barça les tengo mucho aprecio por lo que me han dado y lo que he aprendido allí. Por eso, si se abre la puerta yo estaría encantado de poder ayudar a cualquiera de los dos porque les tengo un cariño especial", reflexionó el delantero valenciano.