La Juve sigue sin despertar y el 'Scudetto' se aleja de Turín

La Juventus no levanta cabeza. Mientras el Inter sigue con paso triunfal en el liderato, los 'bianconeros' se alejan de la pelea por el 'Scudetto'. Esta vez fue el Udinese el que dio otra amargura al Allianz Stadium, venciendo por 0-1 gracias al solitario tanto del defensor argentino Lautaro Giannetti (0-1).

Sabían los de Allegri que era menester una victoria. No servía otro resultado ante un rival asequible, incapaz de ganar sus últimos cinco partidos y hundiéndose en la parte baja de la tabla. La 'Vecchia Signora', por su parte, venía golpeada de la derrota contra el Inter y el empate ante el Empoli.

Se volcó el juego de la Juve por banda izquierda, aferrándose a los avances de Federico Chiesa para intentar hacer daño al equipo de Gabriele Cioffi. Sin embargo, sería el visitante el que golpearía primero y de manera letal en la etapa inicial. Lautaro Giannetti recogió en el área un rebote de Alex Sandro y, de zurda, facturó su primer gol con la camiseta del Udinese.

Momento complicado para los 'bianconeros', sin respuestas ante el sorpresivo tanto de su rival. Pudo encontrar el empate con una acción clarísima en el final de la primera etapa. Un envío de banda llegó preciso a Arkadiusz Milik, delantero elegido ante la ausencia por lesión de Vlahovic. El polaco clavó un testazo que se encontró con las manos de Maduka Okoye, firmando un paradón que mantuvo el 0-1 hasta el descanso.

En la segunda parte siguió el asedio juventino. Los locales enjaularon al Udinee en su portería y a Okoye le faltaban manos para sacar los disparos. Hasta que uno entró. Tras un córner de Chiesa y un cabezazo de Rabiot, Milik alcanzó a empujar la pelota y Walace no logró despejar. Empate de la Juve... con celebración interrumpida. El árbitro Rosario Abisso decretó que la pelota había salido tras el envío de Chiesa de córner y el tanto no valió. Suficiente condena para un equipo que no encontró las ideas y se quedó con el 0-1 en contra hasta el final.