Messi en París 2024: El cierre de un círculo perfecto

"Obviamente vamos a hablar, conocen mi relación, somos amigos. Tenemos una relación espectacular y yo como entrenador tengo la obligación de invitarlos". Con estas palabras Javier Mascherano, entrenador de la Sub-20, abrió en 'TyC Sports' la puerta al llamado de Lionel Messi y Ángel di María de cara a los Juegos Olímpicos de 2024. Argentina clasificó tras vencer a Brasil en el Preolímpico y el país entero especula con los tres futbolistas mayores de 23 años que podrán acudir a la convocatoria. El '10', como siempre, encabeza la lista de deseos del pueblo.

No sería la primera vez que Messi acuda a una cita olímpica. En 2008, siendo jugador del Barça y previo a la mejor temporada de la historia del club con Pep Guardiola como entrenador, la AFA solicitó que el astro argentino acudiera a Pekín como uno de los Sub-23. La negativa culé amargó a Lionel, que entonces convenció a Pep. "Guardiola se portó un fenómeno y me dio el permiso, pero me puso una persona del club para controlarme. Es que en ese momento me lesionaba. Yo tenía muchas ganas de ir y hablaba continuamente con la gente de la Selección, que me esperó hasta el último día", comentó el propio rosarino en una entrevista con 'TyC Sports' en 2019.

Para entonces, Lionel era ya campeón del mundo Sub-20 con Argentina, pero probó dos tragos agrios con la de mayores: el Mundial 2006, siendo eliminado en cuartos de final por la anfitriona Alemania -sin jugar-, y la Copa América de Venezuela en 2007, donde Brasil les aplicó un 3-0 en la final a los dirigidos por Alfio 'Coco' Basile. Para Japón, Sergio Batista era el entrenador. Finalmente, los azulgranas accedieron a prestar a Messi, aunque le costó más de una pataleta: "Estaba insoportable, ahora soy menos porque uno va cambiando cuando pasa el tiempo. Pero se me notaba en la cara, estaba enojado con la vida. Quería irme a la mierda y hacerlo saber", puntualizó Leo al citado medio.

NO HUBO RIVAL EN PEKÍN

Batista juntó a Messi con nombres como Juan Román Riquelme, Kun Agüero, 'Pocho' Lavezzi... y Javier Mascherano. El objetivo argentino era revalidar el oro de Atenas en 2004. Se pusieron manos a la obra rápido. La fase de grupos les encuadró con Costa de Marfil, Australia y Serbia. A las tres las despacharon con victorias. Lionel se apuntó un gol, y uno más en cuartos para vencer a Países Bajos.

En semifinales, el 'Clásico' sudamericano ante la Brasil de Ronaldinho, Pato, Marcelo o Thiago Silva. Fue la mayor victoria del certamen para la 'Albiceleste', un 3-0 incontestable con doblete de Agüero y otro más de Riquelme. Así llegaron a la final, donde la víctima fue Nigeria, sentenciada gracias al gol de Ángel di María tras pase de Messi.

Aquel fue el primer trago de gloria con un combinado mixto juvenil-absoluto de Argentina. Pasaron años para el siguiente, y le costó varios disgustos. Pero llegó con su Copa América en 2021. Le siguió la 'Finalissima' ante Italia y la Copa del Mundo en Catar 2022, el colofón a la épica película. Ahora, en París, Messi podría cerrar el círculo que comenzó en Pekín. Dependerá de su respuesta a la invitación de Mascherano y de sus planes post Copa América (finaliza el 15 de julio, días antes del inicio de los Olímpicos).