El Cádiz visitará Montjuïc con cinco bajas

Jorge Meré, tal como ha revelado Sergio González, se perderá el partido contra el FC Barcelona por problemas en la rodilla Además de las bajas ya conocidas de Víctor Chust, Brian Ocampo, Escalante y Sergi Guardiola, también es duda Fede San Emeterio

Este domingo, el Cádiz se convertirá en el primer equipo de la temporada que visitará al FC Barcelona en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. El conjunto andaluz, que venció al Alavés en la jornada inaugural de la Liga, intentará dar continuidad a las buenas sensaciones ante un equipo culé que buscará su primer triunfo del curso tras el polémico empate en el Coliseum Alfonso Pérez.

Para el encuentro, correspondiente a la segunda cita de la competición de la regularidad, Sergio González no tendrá a toda la plantilla del Cádiz a su disposición. El técnico catalán ha explicado este viernes que no podrá contar con Jorge Meré. "El otro día se hizo daño en un buen 'tackle' y tiene molestias en el ligamento interno de la rodilla. En teoría no reviste gravedad, pero no está para este partido", ha justificado en rueda de prensa.

El central asturiano se une, de esta forma, a una enfermería en la que también se encuentran Víctor Chust, Brian Ocampo y Sergi Guardiola. Sergio González también ha reconocido que Fede San Emeterio "es duda" porque "ha tenido alguna molestia en la rodilla en las últimas dos sesiones y le hemos cuidado", pero "el domingo debería estar perfectamente".

Cabe recordar que Gonzalo Escalante tampoco podrá enfrentarse al Barça. El futbolista argentino fue expulsado ante el Alavés y, por consiguiente, cumplirá el partido de sanción que le ha impuesto el Comité de Competición frente al FC Barcelona de Xavi Hernández, que tampoco podrá sentarse en el banquillo por el mismo motivo.