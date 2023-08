Xavi piensa en Gavi y en un posible cambio de sistema

El técnico blaugrana estudia la mejor alternativa para cubrir la baja en ataque de Raphinha Frente al Cádiz, el canterano podría regresar al once inicial y sumar la primera titularidad del curso

El Barça se estrena este domingo en la que será su nueva casa durante esta temporada: el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc. Lo hará frente al Cádiz y sin Xavi Hernández en el banquillo ni Raphinha en el terreno de juego, después de ser expulsados frente al Getafe en el estreno liguero.

El técnico blaugrana ya piensa en cómo reformular el once inicial, en el que también deberá solucionar la baja por lesión de Ronald Araujo. Dos cambios obligados respecto al primer once titular en un partido oficial de esta temporada.

En estas, el egarense podría darle galones a Gavi para suplir la baja del brasileño. El canterano, que disputó los últimos diez minutos en el Coliseum Alfonso Pérez podría arrancar de inicio, siendo el cuarto centrocampista y con una mayor incidencia a partir de tres cuartos de campo, orientado hacia el extremo izquierdo del ataque.

La pretemporada de Gavi no ha sido la esperada por el futbolista. Acostumbrado a ser una pieza indiscutible en este Barça, el canterano no se vistió de corto en los tres primeros partidos amistosos, debido a un virus estomacal. Por ello, arrancó más tarde que el resto de sus compañeros, más rodados en la gira por los Estados Unidos. No obstante, sigue siendo imprescindible para Xavi, aunque la llegadade Gündogan aumenta la competencia en el centro del campo.

De la misma forma, Xavi podría optar por regresar al 4-3-3 con dos extremos puros y ubicar al de Los Palacios en la medular. Todo ello, con un entrenamiento todavía por delante. El Barça se entrenará el sábado en el Olímpic a puerta cerrada en la víspera de la segunda jornada liguera. Una sesión que ayudará al cuerpo técnico a escoger