Xavi: "En la élite es casi más importante la gestión que el tema táctico "

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, es el protagonista del lanzamiento de The Collectible, una serie de tarjetas coleccionables exclusivas y limitadas de su trayectoria que se pondrán a la venta el 1 de septiembre a través de Ultimate Dropz, una startup de coleccionables de alta gama.

Con motivo del lanzamiento el técnico ha repasado sus sensaciones cómo entrenador del Barça y cómo le está sirviendo su experiencia como futbolista. "Haber sido futbolista de élite me hace ser más empático hacia el jugador que no participa o saber qué está sintiendo el futbolista que se ha agrandado, el que necesita cariño.... el haber sido te da sensación de control de vestuario", empieza diciendo. "La gestión es casi más importante que el tema táctico. Al final nos convertimos en medio-psicólogos, medio-gestores y el haber sido te da muchas facilidades".

Xavi también reconoce que tuvo la suerte de haber sido entrenado por grandes entrenadores y que, de todos ellos, ha aprendido cosas. "Haber tenido muchos entrenadores hace que yo tenga cosas de todos ellos: de Van Gaal, de Rijkaard, de Guardiola, de Luis Enrique, de Iñaki Sáez, de Luis Aragonés. El master de gestión de grupo me lo dio Aragonés y el máster táctico, Guardiola. Pero también me fijo en la calidad humana de Del Bosque, me acuerdo de las charlas de Rexach...".

Eso sí el técnico azulgrana admite que todavía le cuesta a veces verse como entrenador y no como un futbolista más. "A veces les digo a mis futbolistas: '¡qué cabrones a mi también me gustaría disfrutar de la pelota!'".