Lo más destacado de la rueda de prensa de Xavi Hernández

Xavi Hernández: "No me arrepiento de nada. A veces peco de honestidad y sinceridad".

Xavi Hernández: "No son de mi equipo. No te puedo decir nada más. Le deseo toda la suerte del mundo".

La sanción de Getafe

Xavi Hernández: "Toca acatar, no puedo decir mucho más ni generar más polémica. Ya se me ha pasado el enfado y estoy centrado en lo que puedo controlar. Intentaremos que no vuelva a pasar. Quizá me tengo que controlar más".