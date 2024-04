¡Desastre en el Bayern! Tuchel confirma cinco bajas antes de la Champions

La temporada del Bayern de Múnich está siendo para olvidar. Eliminados de la DFB Pokal por un club de tercera división y con la Bundesliga prácticamente perdida ante un imparable Leverkusen, la última oportunidad de levantar un trofeo del conjunto muniqués se presenta en la Champions League.

El Bayern quedó emparejado con el Arsenal en los cuartos de final de la máxima competición europea. Indudablemente, no será para nada tarea fácil superar al conjunto 'gunner' venido a más en los últimos cursos de la mano de Mikel Arteta.

Antes del encuentro en Champions, el conjunto dirigido por Thomas Tuchel tendrá que disputar este sábado el partido de Bundesliga contra el Heidenheim. En la rueda de prensa al partido, el técnico alemán del Bayern informó que hasta cinco jugadores importantes serán baja y prácticamente descartó su presencia para el enfrentamiento ante el Arsenal.

Thomas Tuchel, durante el choque liguero ante el Darmstadt / EFE

Concretamente, se trata de Manuel Neuer, Leroy Sané, Kingsley Coman, Aleksandar Pavlovic y Noussar Mazraoui. "Actualmente, no están en la plantilla porque no es posible, y ninguno de ellos está libre al cien por cien para poder jugar el martes. Por tanto, es una gran incógnita de futuro, iremos viendo en el día a día. No podría asegurar que ninguno vaya a estar frente al Arsenal, habrá que esperar al lunes", sentenció Tuchel.

Fuera de la importancia de la eliminatoria contra el equipo inglés, el Bayern de Múnich tampoco se puede despistar en Bundesliga si quiere mantener por lo menos la segunda posición, ya que el Stuttgart está a tan solo tres puntos de distancia.