El Bayer Leverkusen, a un paso de hacer historia

Esta temporada la Bundesliga tiene nombre propio y se llama Bayer Leverkusen. La jornada de este sábado en la competición alemana puede ser vital para que los de Xabi Alonso acaricien, pese a un restar aún un gran número de puntos por disputar, el ansiado título liguero.

Cada jornada que pasa, el Bayer Leverkusen ve más cerca ser el campeón de la Bundesliga. Los de Xabi Alonso se encuentran a 13 puntos del Bayern de Múnich, segundo clasificado. El duelo de este sábado será vital para aumentar la diferencia y mantener una regularidad que ha hecho que, a estas alturas de campaña, el conjunto alemán tenga el trofeo en la miel en los labios.

Para seguir avanzando en su objetivo, los de Xabi Alonso buscarán mantener la racha de 39 partidos sin conocer la derrota ante el Unión Berlín. Los de Nenad Bjelica se sitúan a nueve puntos de la zona de descenso que marca el Mainz.

Hasta que los números digan lo contrario

El Bayern de Múnich sabe que es más que difícil atrapar a un Leverkusen que no deja de barrer con autoridad a sus rivales. En la pasada jornada, los de Tuchel no pudieron superar al 'muro amarillo' y se alejaron cada vez más del título. La pasada derrota causó una gran decepción en la parroquia bávara y en su propio entrenador, que, tras perder el encuentro, admitió que perdió sus últimas opciones de ganar la Bundesliga. Pero, hasta que las matemáticas no digan lo contrario, deberán de luchar hasta el final. Su rival será un Heidenheim que no se juega prácticamente nada. Situado en la zona tranquila de la tabla recibe al Bayern en busca de dar la sorpresa de la jornada.

Duelo por la Champions

Los de Tuchel deberán estar más pendientes de lo que sucede en el duelo entre el Borussia Dortmund y el Stuttgart. El Dortmund llega al encuentro eufórico tras barrer al Bayern de Múnich y encadena cinco partidos consecutivos logrando los tres puntos. Ganar ante el Stuttgart significaría estar a un solo punto de una tercera clasificación que ocupa el propio Stuttgart, y se acercaría cada vez más al objetivo de disputar Champions League la temporada que viene.

Una jornada que se prevé de alta tensión con un Bayer Leverkusen que querrá dar el paso definitivo para certificar, si no lo está ya, su primer título liguero de la historia.