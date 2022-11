Xavi: "Seguramente he tenido un peso importante en su decisión"

El técnico del Barça no sabe si ha sido justo con su ex compañero pero asume que le toca tomar decisiones Lo califica como uno de los mejores centrales de la historia del club y no confirma si mañana será titular

Xavi Hernández sabía perfectamente que las preguntas sobre Gerard Piqué monopolizarían la rueda de prensa previa al partido contra el Almería. Al final, de las 25 preguntas que le han hecho 21 han sido sobre el central de la Bonanova.

Previsor y hábil, el técnico azulgrana ha parecido tener muy bien pensado todo lo que quería decir sobre este asunto y tenía muy claro el mensaje que quería mandar. Comprensión absoluta y respeto máximo sobre la decisión de dar un paso al lado de Piqué, que merece un homenaje absoluto del Camp Nou por quién ha sido como jugador, y en lo concerniente a él, que sus decisiones siempre han estado basadas en criterios futbolísticos.

"Fui honesto con él en todo momento desde que tuvo una conversación con él en verano y las circunstancias han llevado a que ponga punto y final a su carrera. Entiendo la decisión, yo también pasé por esa situación, se siente menos importante. Le honra mucho porque tiene contrato y podría haber seguido. Lo normal era dar un paso al lado. Mañana le toca lo mejor, toca valorarle por lo que ha sido, una leyenda del club", ha dicho.

Xavi no quiso dar muchos detalles sobre esa charla, ni tampoco quiso valorar si Piqué se equivocó al no hacerle más caso en verano y no empezar ya la temporada. "He sido siempre muy sincero con él. Gerard ha sido un ejemplo, siempre entrenando al máximo y con una buena cara.Las circunstancias han decidido el final de su trayectoria como futbolista. Seguramente he tenido un peso importante en su decisión. He mirado lo mejor para el equipo y la institución. He creído que tenía que jugar otro a Gerard. Ha sido duro, pero he de tomar decisiones", ha defendido.

El entrenador del Barça, que no quiso confirmar si le dará la titularidad en su adiós al Camp Nou, observa con un punto de nostalgia como los jugadores más veteranos y con los que compartió tantas cosas van dejando paso a nuevas generaciones.

Xavi espera que los Gavi, Pedri, Eric, Araujo, entre otros, puedan emularlos en el futuro. "Nos da pena ver como amigos se van del club, pero es ley de vida y nos ha pasado a todos. Tenemos grandes jugadores jóvenes que nos darán muchas alegrías, esperemos que sean una nueva generación de oro".

Xavi no descartó que en el mercado de invierno puedan incorporar a un central (Iñigo Martínez) y que lo valorarán después del partido contra el Osasuna pero está claro que sin Piqué el equipo pierde cosas. "Es valiente, competitivo, no tiene complejos. Tiene una capacidad intelectual muy alta. Ha sido un buen compañero y capitán. Nada que reprocharle, cuando ha jugado nos ha ayudado. No es una liberación que se marche. Si hubiese seguido nos habría ayudado". El técnico también ha insistido en que no hay nada personal con Piqué y que la relación no se ha enfriado.

Los otros temas de la rueda de prensa

A Xavi también le preguntaron a quién ve como favorito para ganar el Mundial de Qatar y se inclinó por las selecciones de Brasil y Argentina. "Están un poco por encima del resto. Por físico, por capacidad técnica, táctica. Están un pelín por encima de los grandes equipos europeos pero en un Mundial nunca se sabe, pueden haber sorpresas. España está fuerte, también Francia e Inglaterra", ha comentado.

Sobre el partido ante el Almería, Xavi advirtió que es un equipo que puede complicarte la vida pese a que fuera de casa no está cosechando buenos resultados. "Sabemos que Rubi es un gran entrenador, conoce la casa, puede jugar con 4 o 5, buen pie en el centro del campo y velocidad arriba. Equipo de transiciones rápidas, con centrales agresivos. Es un equipo bien trabajado que nos va a complicar el partido seguro".