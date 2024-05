Los 'tapados' de la nueva Champions que viene

Nueva Champions League, nuevo formato... y nuevos equipos. La nueva edición de la máxima competición continental comportará grandes cambios en el formato. Habrá una única liga con todos los equipos implicados, con más partidos y, sobre todo, más clubes. Se pasará de los 32 de la actual Champions a los 36. De este modo, aparecerán equipos que no suelen estar en esta competición.

De hecho, ya tenemos alguno de ellos confirmado o casi confirmado. Hasta 25 conjuntos se meten directamente en la liga de la próxima Champions vía competición continental y, a día de hoy, ya podemos enumerar alguna gran sorpresa. Que PSG, Barça, Real Madrid, Bayern o Manchester City estén en la máxima competición continental no sorprende, pero sí que lo hagan Bolonia, Girona, Brest, Stuttgart o Aston Villa.

Los cuatro, salvo catástrofe, estarán en la próxima edición de la Champions League. Una auténtica proeza, sobre todo para equipos como el gerundense, que nunca antes había llegado a jugar competición europea. Lo hará por todo lo alto, cuajando una Liga tremendamente espectacular, con un juego que ha enamorado al universo fútbol. Está ya clasificado matemáticamente, pero tendrá que esperar a saber si acabará segundo o tercero en Liga.

La historia del Brest

Una historia parecida es la que protagoniza el Brest. Apuntaba a tener una temporada para no descender a Ligue 2, con uno de los presupuestos más bajos de la élite del fútbol francés... pero ha convertido el estadio Francis-Le Ble en una auténtica fortaleza inexpugnable. No solo hace meses que el Brest liquidó la permanencia, sino que tiene muchísimos números de ser equipo de Champions la próxima temporada. Su participación está casi sellada, solo falta rematar la hazaña. Todo el mérito del mundo a Éric Roy, que volvió a instalarse en un banquillo para llevar a cabo una historia memorable.

Quizás no sea tan memorable lo que han conseguido equipos como Stuttgart y Aston Villa, mucho más conocidos para el gran público y hasta campeones de la Champions, como en el caso de los 'villanos'. Sin embargo, ambos clubes vienen de pasar momentos que distan mucho de lo que les suele suceder a los equipos acostumbrados a jugar Champions.

Stuttgart y Aston Villa, de vuelta

El Stuttgart en nada se parece a aquel que ganó la Bundesliga en el 2007. El club las ha vivido de todos los colores, pero ha vivido una enorme temporada, sostenido por un Guirassy que, tras Kane, ha sido una máquina de golear. Un equipo fiable atrás y con un '9' que está para hacer cosas grandes.

El Aston Villa, por su parte, no juega la máxima competición continental desde el 1983. El famoso 'Big Six' en la Premier League ha impedido que otros equipos miraran Europa, pero Unai Emery y los suyos se han encargado de decir la contraria este año. Aún no tienen atada su clasificación, pero lo tienen todo de cara.

Y por último está el Bolonia, uno de los equipos que mejor juego ha exhibido esta temporada en el fútbol italiano. No es casualidad que los chicos de Thiago Motta estén en esta situación. A falta de solo tres partidos, tienen cuatro puntos de colchón para celebrar una clasificación a la Champions que sería totalmente histórica.