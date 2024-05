Xavi: "No conseguir la segunda plaza sería un paso atrás"

El FC Barcelona vuelve a depender de sí mismo para terminar la temporada 2023/24 en la segunda posición. El empate del Girona en Mendizorroza contra el Deportivo Alavés provoca que una victoria de los culés este lunes les permita avanzar una plaza en la clasificación.

Para ello, deberán sumar los tres puntos en el Estadi Olímpic Lluís Companys de Montjuïc contra la Real Sociedad (21:00 horas). Un rival al que esta temporada lograron vencer 'in extremis' en Gipuzkoa y cuyo triunfo el curso pasado en el Camp Nou fue txuri-urdin.

"Jugamos en casa ante un rival de nivel extraordinario. Imanol lleva años haciendo un trabajo bestial. Generan mucho, hace muchas cosas bien debido a él. Rival rocoso que seguro que nos lo pondrá muy difícil. La Real lo hace todo bien. Hemos entrenado bien, el equipo está con ganas y tensión por reaccionar", expresaba el técnico ante los medios de comunicación.

Y claro, Xavi tiraba de hemeroteca al recordar el encuentro de la primera vuelta. "Hemos estado hablando con los analistas. Es el único equipo que nos ha quitado el dominio con la posesión del balón. Nos costó muchísimo en la ida y mañana será muy duro. Lo hemos planteado para estar cómodos y tener el control", añadía.

La medalla de plata

Xavi ha sido claro y directo en lo que se refiere al objetivo principal para acabar la temporada: terminar segundos y tener plaza para disputar la Supercopa de España el año que viene. "Sería un contratiempo, un paso atrás, no conseguir la segunda plaza ahora. Es un duelo vital, quedan cuatro partidos. Significaría mucho para nosotros. Es importante acabar con buenas sensaciones de cara al próximo curso", argumentaba.

Xavi Hernández ha dirigido la última sesión de entrenamiento antes de recibir a la Real Sociedad / Valentí Enrich

Ahora bien, cerrar el curso como segundos clasificados o no, no condicionará la planificación deportiva de la próxima campaña. "No creo que dependa de la segunda plaza la planificación de la temporada siguiente. La planificación está muy bien consensuada. Queremos ganar lo que resta", explicaba el egarense.

En cuanto a nombres propios, Xavi no ha querido mojarse: ni en cuanto a entradas, salidas ni cesiones. Ahora bien, sí ha reconocido que una de sus máximas en la planificación deportiva es la de tener todas las posiciones dobladas en su nueva plantilla: "Que haya competitividad en los jugadores es clave para el año que viene". Del mismo modo, reconoció que estos cuatro partidos podrían alterar la planificación deportiva: "Siempre puede cambiar todo, la dinámica o la situación personal de un jugador hacer cuatro partidos muy buenos"

Autocrítico

El FC Barcelona ha encajado 30 goles más que la temporada pasada a estas alturas de la competición doméstica, cuando restan cuatro partidos para echar el cierre definitivo a la Liga. Son 43 tantos recibidos, por los 13 que le metieron el año pasado, aunque la cifra final se elevó hasta las 20 dianas.

"Como staff hemos fallado, hemos hecho autocrítica. Muchos partidos hemos fallado jugando sin un pivote defensivo que no era natural y ahí no hemos estado bien. Con Andreas, con Oriol, hemos rendido mejor. Tenemos que recuperar este equilibrio. El año pasado estuvimos muy bien, pero este año nos ha pesado esa falta de dominio, para más transiciones y contraataques. No hemos estado a la altura", expresó ante los medios de comunicación.

Xavi Hernández, en rueda de prensa / VALENTI ENRICH

Halagos al ausente Zubimendi

Uno de los nombres propios de este partido será el de Martin Zubimendi. Xavi Hernández ha reiterado en diferentes ruedas de prensa que es un jugador que le encanta y su posición, la de pivote defensivo, es una en las que trabaja la dirección deportiva blaugrana como prioritaria para reforzarse el próximo curso.

"Ya dije el año pasado que me parecía muy importante y muy bueno. Pero también Merino, Brais, Barrenetxea, Oyarzabal, Kubo... Estamos ante un equipo de un grandísimo nivel, que esta temporada ha competido en Champions y delante de un grandísimo entrenador, que lleva años haciendo las cosas muy bien", explicaba el técnico blaugrana.

Ahora bien, Zubimendi no estará en Montjuïc este lunes, tal y como confirmó Imanol Alguacil el sábado. ¿El motivo? Por precaución para que pueda llegar en las mejores condiciones el jueves frente al Valencia.