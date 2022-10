Xavi: "No es momento de dudar"

El técnico del Barça admite que los errores propios han dejado al Barça fuera de la Champions, pero cree que van por el camino correcto Confirma la titularidad de Iñaki Peña y Pablo Torre y espera ver a todos sus jugadores motivados en Plzen

Juega el Barça mañana un partido intrascendente en la República Checa contra el Viktoria Plzen. El equipo blaugrana quedó eliminado de la Champions la pasada semana. Es ya tercero de grupo y jugará la Europa League ya el año que viene. El plan para mañana es seguir acumulando buenas sensaciones. "No es trascendente para la clasificación, pero sí para el prestigio, para seguir con las buenas sensaciones de la Liga, queremos ganar y jugar bien a fútbol. Demostrar nuestra idea y ganar porque es importante para el prestigio. Queremos acabar bien una competición que ha sido fatídica para nosotros. Es una oportunidad para demostrar para los futbolistas que jueguen", ha explicado Xavi Hernández.

El técnico de Terrassa es consciente de que no se juegan nada en Plzen, pero el mensaje hacia sus hombres es claro hablando de motivación. "Debemos estar motivados por jugar en el Barça. Los que han jugado menos, deben demostrar que el entrenador está equivocado y los jóvenes que pueden jugar en el primer equipo. Son unos privilegiados y deben disfrutar de su trabajo. Es un día para disfrutar y salir a demostrar cosas", ha explicado un Xavi que se ha remitido a las sensaciones que tenía él cuando era futbolista y jugaba este tipo de partidos. "Yo afrontaría el partido al 200%. Quería jugar siempre, dominar los partidos, disfrutar, ganar. Ves hoy a los jugadores y los ves con ganas, ya estaban mirando el campo. Muchos estarían jugando en el parque con los colegas y están aquí. Pues a disfrutarlo".

Xavi ha vuelto a analizar los motivos que han provocado la eliminación prematura del Barça de la Champions. Ha sido autocrítico en Plzen. "La Champions la hemos perdido nosotros. Por cosas futbolísticas, han habido detalles como decisiones arbitrales, pero hay que ser honestos con nosotros mismos, hemos cometido errores como no marcar contra el Bayern cuando éramos superiores o en casa contra el Inter cuando teníamos el partido controlado. Son errores nuestros, de madurez futbolística, de saber competir mejor, quizá un poco pensando en el pasado, de saber afrontar mejor estas competiciones. El año pasado no nos daba, pero este año lo hemos perdido nosotros. Hemos tenido la desgracia de caer en un grupo muy fuerte y nosotros no estar a la altura".

El técnico del Barça, que ha confirmado la titularidad de Iñaki Peña y Pablo Torre y de otros jugadores menos habituales, cree que el proyecto necesita tiempo y sigue siendo muy optimista de cara el futuro. "Por suerte y por desgracia he vivido la peor época de la historia del club del 2000 al 2003 y la mejor, de Rijkaard hasta que me retiré. No es momento de dudar. No nos esperábamos esta situación en Europa, pero hay que insistir en la idea. Sigo pensando que estamos en el camino correcto. Cuando era jugador creímos en algo y nos fue bien. Es cuestión de trabajar. Los títulos se ganarán en el 2023. Hemos dado pasos. Soy positivo en lo que veo. El Barça es una montaña de emociones. Hubo críticas tras el empate ante el Rayo y éramos los mejores tras ganar a la Real Sociedad. Tenemos que entrar en una dinámica positiva y lo hemos conseguido en la Liga. Con las victorias contra el Villarreal, Athletic y Valencia. Estamos practicando buen fútbol y no podemos perder la identidad cueste lo que cueste".

LEWANDOWSKI

Lewandowski no jugará en Plzen. Xavi ha explicado que estaba en la lista pero que se cayó de ella por unas molestias en la espalda. "Las arrastraba desde hace días y hemos preferido que descanse y esté bien para el sábado". El polaco, en una entrevista a 'La Vanguardia', ha explicado que a veces es más importante saber cómo ganar y no saber cómo jugar para ganar. Xavi tiene claro que no tiene nada que ver con el juego "Tiene razón, hay que saber competir en momentos justos, pero no tiene nada que ver con la idea de juego. Es saber competir en momentos puntuales, tener madurez en momentos complicados, también tenemos muchos futbolistas jóvenes".