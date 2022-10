Bellerín: "En el fútbol, cada vez hay menos paciencia"

El lateral recuerda que para crear equipos campeones se necesita tiempo y confiar más en los proyectos Sobre su posible continuidad en el Barça, asegura que ahora sólo piensa en disfrutar

Héctor Bellerín ha pedido paciencia para el proyecto que se está construyendo en el Barça. Para conseguir éxitos considera que se necesita dar tiempo y que los equipos campeones no se forman de un día para otro. Tiene la experiencia de la Premier, donde tradicionalmente a los técnicos se les da confianza, como por ejemplo en el Arsenal de Wenger, del que formó parte. "En el fútbol, cada vez hay menos paciencia. Hay pruebas claras de lo importante que es el proceso. El Manchester City con Guardiola y el Arsenal con Arteta han demostrado la importancia de tener un proyecto y confiar en él al margen del tiempo que requiera. Roma no se hizo en un día", ha dicho.

Eso no es incompatible en reconocer que la eliminación del Barça en la Champions ha sido un 'palo' importante y que ha supuesto una gran decepción para todos. Pero tampoco quiere recrearse en la desgracia y ya piensa en el futuro. "Estamos decepcionados. Sentimos que en muchas situaciones hemos merecido más. Como equipo somos conscientes de la calidad que tenemos y así lo estamos demostrando en la Liga. En el fútbol no te puedes quedar mirando al pasado. Somos el Barça y tenemos la obligación de estar a buen nivel en las cuatro competiciones que nos quedan". El jugador asume la responsabilidad del grupo en la eliminación. "Han habido injusticias, pero no nos podemos excusar en nada. Como jugadores y equipo nos tenemos que responsabilizar de la eliminación. Todo el mundo ha visto que ha habido situaciones de, como mínimo, debate", ha admitido.

Y el primer reto es ganar el partido de mañana contra el Viktoria Plzen. El equipo no puede permitirse decir adiós de la Champions con una nueva derrota. "Es un partido de fútbol y para nosotros es importante dar continuidad a la buena dinámica de la Liga. Somos el Barça y tenemos que ganar. Planteamos este partido como cualquier otro. Somos un equipo con mucha calidad y tenemos que salir motivados y ganar. Tenemos que ir a por todas independientemente de la situación".

Bellerín tiene muchos números de volver a salir de titular. Asegura que se encuentra en perfectas condiciones físicas después de su lesión en el sóleo. "Me encuentro bien. Estoy al 100%. Me perdí la pretemporada y he necesitado un período de adaptación, pero estoy muy contento con los minutos que he tenido hasta el momento". El defensa espera un partido "intenso" y ha recordado que en la Champions "cualquier duelo es exigente".

Bellerín recibió algunas críticas por su último partido contra el Bayern de Múnich pero no quiso valorar si las considera injustas. "Soy una persona que no escucha ni mira ni sé las opiniones de la gente. Para mí, lo importante es la opinión del entrenador. No me siento de ninguna forma. Contra el Bayern venía de un mes sin jugar, pero soy profesional y siempre tengo que estar a buen nivel. Me quedo con lo que me transmite el cuerpo técnico". El jugador también defendió que el equipo está bien defensivamente pese a las cifras en la máxima competición europea. "Yo creo que el equipo está bien a nivel defensivo. No solo nos tenemos que fijar en nosotros mismos, jugamos contra rivales muy buenos".Su futuro no le preocupa ahora mismo

Bellerín firmó un contrato por un año y todavía no sabe si seguirá en el club azulgrana cuando acabe la temporada. Este es un tema que a día de hoy no le preocupa en exceso, por lo que ha dicho en la rueda de prensa previa al partido contra el Viktoria Plzen. Ahora quiere centrarse en disfrutar con jugar en el Barça. "En mi vida he comprobado que nunca sabes lo que va a pasar hasta el último minuto. Lo importante es disfrutar y tener despejada la mente. Cuando llegue el momento, ya se verá. Ahora quiero disfrutar de la experiencia", ha finalizado.