A Xavi solo le falta una pieza para completar su centro del campo soñado

La llegada de un medio centro indiscutible colmará los deseos del técnico del Barça Con Gündogan ya tiene el perfil de centrocampista creativo que necesitaba el equipo

En su entrevista con SPORT, Xavi Hernández afirmó que el equipo debía reforzarse en el centro del campo y en la zona delantera. Consideraba que en esas zonas del campo, al Barça quizá no le faltaban piezas pero si que se necesitaban algunas de mayor calidad que las actuales. El adiós de Sergio Busquets, además, ha sido una baja de peso en la zona de creación del juego.

El técnico azulgrana no se ha cansado de repetir que sin el ya ex capitán necesita un pivote de mucha calidad para reemplazarlo. No le sirve una medianía o un experimento. "El sustituto de Busquets ha de ser un 9 o un 10", insiste cada vez que se le pregunta. La lista de futbolistas, y que el Barça pueda fichar, no es demasiado larga. Xavi desearía a Zubimendi pero ni el club se lo puede permitir ni el donostiarra está por la labor de dejar la Real Sociedad.

Guido Rodríguez, del Betis, gana enteros porque Amrabat tiene más prisa para decidir su futuro y Kimminch sigue siendo un sueño de verano con muy pocas posibilidades de convertirse en realidad. Pero la del mediocentro es la pieza que le falta a Xavi para tener el centro del campo soñado.

Con la llegada de Gündogan ya tiene el perfil de centrocampista creativo que necesitaba el equipo para dar un salto de calidad y un paso adelante en las aspiraciones de crecer en competitividad, sobre todo en la Champions. El alemán es un futbolista indiscutible, capitán del actual campeón de Europa y una pieza clave del Manchester City en las últimas temporadas, que ha luchado hasta el último momento para retenerle.



| Daniel Ham

A la espera del mediocentro, Xavi ya podría formar una zona ancha con cuatro futbolistas de un altísimo nivel, todos ellos internacionales y titulares con sus selecciones. Gündogan, Frenkie de Jong, Pedri y Gavi son un póquer de cracks y pueden formar un centro del campo azulgrana con muchos recursos.

El canario y el alemán deben ser los generadores de juego y los que nutran de balones a Lewandowski, que pedía a gritos otro futbolista con el talento y la creatividad suficiente para generar ocasiones de gol. La lesión de Pedri le hizo mucho daño al delantero polaco, que se quedó sin su mejor socio en el campo.

Gündogan tiene gol y llegada y en el juego del Barça, en principio, ocupará la posición de interior aunque por sus características también puede ejercer más de organizador en un doble pivote por si fuera necesario. Ya sea con el fichaje que ha de llegar o con Frenkie de Jong jugando al lado. El holandés, pese a que Xavi le pidió al inicio que fuera más posicional, ahora ya tiene más libertad para moverse.

Pedri y De Jong, después de la victoria contra el Atlético de Madrid | Javi Ferrándiz

La figura de Gavi también es clave por su gran competitividad y su trabajo en la presión en campo contrario. Todavía debe seguir mejorando a nivel táctico y tener al alemán en la plantilla le puede ser de gran ayuda.

Gündogan es un centrocampista muy completo y que a lo largo de su carrera ha ocupado distintos roles. En el Dortmund con Jürgen Kloop tendía a ser más organizador gracias a su gran técnica y en los últimos años en el City con Guardiola ha explotado más su faceta de llegador y centrocampista con gol.

En un 4-3-3 clásico jugará de interior y Xavi tendrá la oportunidad de apostar por dos jugadores creativos junto a Pedri (lo más semejante a cuando jugaba al lado de Iniesta) o optar por jugar con Gavi. En el sistema con cuatro centrocampistas, Gündogan puede actuar de interior, desplazado a la banda izquierda o al lado de otro jugador por si la disposición es de doble pivote.