Xavi Hernández: "El balón va al segundo palo y no molesta a nadie"

El técnico azulgrana habló para los micrófonos de DAZN y de Esport3 tras el empate del Barça en Granada "Nos llevamos un punto insuficiente"

Xavi Hernández se mostró molesto tras el empate en Granada. “Hemos merecido más, hemos tenido paciencia, hemos dominado… Nos llevamos un punto insuficiente”, dijo el técnico para los micrófonos de DAZN y Esport3 al término del encuentro.

“Quizás es el partido que más posesión hemos tenido y también muchas ocasiones. La lástima ha sido que hemos tenido que remontar un 2-0 y remar”, analizó el egarense, “ha sido un buen partido en cuanto a juego y no en cuanto a resultado”.

Errores del equipo

“El primer gol es un error. Habíamos hablado que los pivotes saltaban a la presión, que eran muy agresivos y ha pasado. La consigna era clara, jugar de cara. Y nos ha penalizado demasiado rápido”, apuntó el técnico sobre el primer tanto de Bryan Zaragoza.

Y, del segundo, señaló que “nos volvieron a pillar en una transición, sabíamos que Bryan era una bala, que se iba mucho por la derecha y que se apoyaban mucho en él en las contras. No es fácil de parar cuando está en carrera”.

Sin embargo, quiso reconocer el técnico el esfuerzo del equipo para tratar de remontar el partido. “Hemos tenido paciencia, calma, hemos dominado. Estoy contento con la reacción, pero nos dejamos dos puntos. A nivel de juego, este es el camino a seguir”.

Contundente con el gol anulado

Preguntado por el tanto de Joao Félix que no subió al marcador por fuera de juego posicional de Ferran Torres, Xavi no quiso entrar en detalles pero fue contundente: “Primero me dice que la toca, pero luego vemos que no. El árbitro interpreta que interviene en la jugada. ¿Pero a quién interfiere? Porque el balón va al segundo palo y no molesta a nadie. Igual que lo ha anulado, lo podía haber dado. Pero nos ha salido cruz otra vez”.

También elogió a Lamine Yamal, que se convirtió, con el primer tanto del Barça, en el goleador más joven de la historia de la Primera División. “Siempre digo lo mismo, a mí me dieron confianza con diecisiete años. Y cuando vemos que un futbolista es capaz de ayudar al equipo y se lo gana… Estoy contento por su gol, ha sido importante y ha marcado diferencias para intentar conseguir una remontada que no se ha dado por detalles”.

Y finalmente quitó hierro a la lesión de Jules Koundé: “Está bien, ha tenido molestias y la sensación es que puede ser un pequeño esguince en la rodilla. Mañana le haremos pruebas”.