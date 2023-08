Xavi: "La directiva y el presidente saben que nos tenemos que reforzar bien"

"La directiva me transmite tranquilidad en cuanto a las inscripciones" "Es una maravilla ver a Lamine, pero es un talento que tenemos que dosificar"

Xavi Hernández se mostró satisfecho de las buenas sensaciones que el equipo sintió en Montjuïc tras conquistar el Trofeu Joan Gamper ante el Tottenham (4-2). El técnico blaugrana repitió el mensaje que lanzó en su discurso de presentación, antes del inicio del encuentro, pidiendo a la afición un esfuerzo. Un esfuerzo que también pidió a la directiva para que concrete los refuerzos que aún quedan por llegar.

Pero lo más sorprendente fue que no aseguró la continuidad de Ansu Fati cuando fue interrogado expresamente: "Está entrenando bien, como Ferran Torres, pero hasta el 31 de agosto no podemos decir nada, porque tenemos un tema de fair play". Dicho esto, Xavi lanzó un nuevo mensaje a la directiva: "Nos tenemos que reforzar bien. Lo sabe el área deportiva y el presidente. Veremos qué nos permite el fair play".

El técnico se mostró confiado en poder contar con toda su plantilla en el debut de Liga en el Coliseum Alfonso Pérez, ante el Getafe: "La directiva me transmite tranquilidad en cuanto a las inscripciones".

El técnico blaugrana esquivó la pregunta sobre la posibilidad de un regreso de Neymar: "No puedo adelantar nada de nombres. Ya dije algo el año pasado y se me enfadaron".

De quien sí habló fue del gran protagonista de la noche, Lamine Yamale, aunque lo hizo con cautela: "Lamine es un talento que tenemos que dosificar. Es una maravilla verle jugar con este descaro, pero también han estado muy bien Ansu y Ferran. Los que han salido en la segunda parte han estado muy bien".

Xavi confirmó que sustituyó a Ronald Araujo por precaución: "Solo era una molestia y la sensación es que estará para el domingo". Y se felicitó por las buenas sensaciones que dejó el estreno en Montjuïc: "Las sensaciones han sido buenas. Nos tenemos que adaptar, pero hemos estado a gusto. Hay que animar a la gente para que venga, porque les necesitamos. Esl año pasado ganamos títulos gracias a la afición".

Sobre el partido reconoció que no desplegaron su mejor juego: "No hemos estado tan bien como contra el Milan, pero el final de partido ha sido bueno. Hemos jugado contra un gran equipo que está con mucho ritmo. Hemos empezado bien, pero la primera parte no ha acabado de funcionar. Los cambios y el cambio de sistema nos han permitido reaccionar".