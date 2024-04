¡Xavi no descarta la cesión de Vitor Roque!

El entrenador del Barça, Xavi Hernández, no quiso asegurar el futuro de Vitor Roque en el equipo la próxima temporada y dejó su futuro en al aire. Aseguró que todas las decisiones deportivas serían consensuadas con el club: "Quedan seis partidos para acabar y todavía no hemos decidido nada. Debemos consensuar muchas cosas y a finalizar la temporada veremos", comentó cuando le preguntaron sobre si el brasileño podría salir cedido.

Xavi no quiso profundizar nada sobre temas de futuro a la espera de la planificación final. Lo que queda claro es que el entrenador no ha contado con eldelantero brasileño desde que llegó en el mes de enero a pesar de que el club blaugrana ha invertido más de 30 millones de euros. "No es fácil venir de otra liga con la edad que tiene. Necesita confianza y jugar y ya decidiremos. El puede jugar en el Barça en el futuro seguro porque tiene calidad".

Vitor Roque ya ha dejado claro al Barça, a través de su entorno,que no desea salir del club la próxima temporada y no piensa aceptar una cesión. Se decidió por el Barça cuando tenía otras ofertas y está convencido de que acabará triunfando en elequipo blaugrana a pesar de que la competencia es grande.