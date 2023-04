Esta es el tremendo valor de los cuatro futbolistas del Barça que estaban en la grada: ¡¡250 millones!!

Dembélé, De Jong, Pedri y Christensen estaban juntos en la grada del Camp Nou Los cuatro son titulares para Xavi y son de los jugadores más caros de la plantilla

Estaba sentados uno al lado del otro, con el anorak y el chandal puesto y comiéndose las uñas, impotentes por no poder participar e el clásico. Pedri, De Jong, Dembélé y Christensen estaban en la grada sin las botas puestas porque no podían participar en el partido entre el Barcelona y el Real Madrid, correspondiente a las semifinales de la Copa del Rey. Se trata de cuatro titulares para Xavi que no pudieron ser alineados, cuatro bajas de peso que el equipo lleva padeciendo desde hace semanas.

Mucho valor en el dique seco pues Pedri tiene, según transfermarkt, cuesta unos 100 millones de euros, De Jong y Dembélé están en los 60 y Christensen, 30. Total, 250 millones de euros parados y sin poder jugar uno de los partidos más importantes de la temporada.

El Barcelona tuvo que recurrir al fondo de armario para completar el once titular y a los jóvenes del filial para completar la convocatoria de este partido tan intenso.

Alba, con De Jong | valenti enrich

Los partes

Pedri se marchó sustituido por lesión en el minuto 40 del partido de ida de play-off de la Europa League debido a unas dolencias musculares en el cuádriceps de la pierna derecha.

La estrella de la medular culé notó un tirón y se vio obligado a pedir el cambio y Xavi Hernández dio entrada a Sergi Roberto.

Según el parte médico del FC Barcelona, Pedri sufre "una lesión en el recto anterior del muslo derecho".Dembélé sigue recuperándose de la lesión que sufrió en el Girona-Barça el pasado 28 de enero en Montilivi. El jugador se lesionó en el recto anterior del muslo izquierdo y, desde entonces, no ha vuelto a participar con el equipo. Desde el primer momento, tanto los servicios médicos como el propio futbolistas optaron por no marcarse plazos debido a sus precedentes en lo que a los problemas musculares se refiere.

Dembélé, en la acción de la lesión

| valenti enrich

Frenkie De Jong tenía molestias en los isquiotibiales y, durante su concentración con la Selección de Países Bajos, los servicios médicos neerlandes sometieron al futbolista a una resonancia magnética que evidenció una urgencia de descanso en el jugador del primer equipo blaugrana.

"Tiene una lesión en el bíceps femoral del muslo derecho", aseguró el FC Barcelona en un comunicado.

Finalmente, el FC Barcelona contó que Andreas Christensen sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda, según informaron en un comunicado el sábado 25 de marzo.

"Las pruebas realizadas esta mañana han mostrado que el jugador del primer equipo Andreas Christensen sufre una lesión en el sóleo de la pierna izquierda. Es baja y su evolución marcará su disponibilidad", dice el parte médico oficial.