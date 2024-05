Trabajada la renovación de Cubarsí

Aunque no tuvo su mejor noche contra el Valencia y fue remplazado por Xavi en el descanso, Pau Cubarsí ha sido una de las noticias positivas del Barça en esta temporada a la que solo le faltan cinco partidos en clave azulgrana. El central catalán debutó con solo 16 años en el primer equipo el 18 de enero en Salamanca ante Unionistas en partido de Copa del Rey y desde entonces se ha convertido en fijo en las alineaciones de Xavi Hernández.

Su excelente rendimiento ha llevado al defensa de la cantera a debutar en la selección española absoluta, con la que tiene muchos números de disputar la próxima Eurocopa, y también a despertar el interés de grandes clubes europeos. Es por ello que desde la dirección deportiva del Barça que comanda Deco hace semanas que trabajan en una mejora y ampliación de su contrato, pues el último que firmó, hasta el 30 de junio del 2026, es propio de un futbolista en edad juvenil. Su cláusula de rescisión es de unos diez millones de euros, todo un caramelo.

Las negociaciones con los representantes de Cubarsí hace semanas que duran y ambas partes tienen claro que habrá acuerdo, entre otras cosas porque Cubarsí solo piensa en jugar en el Barça. En estos momentos, los agentes del central tienen sobre la mesa la oferta del club azulgrana y el acuerdo debería acabar de cerrarse una vez haya acabado la actual temporada.

Pau Cubarsí, en una acción del clásico en el Bernabéu / AP

La propuesta del Barça es la de adecuar el contrato del jugador a su actual rendimiento y que cuando cumpla los 18 años, el 22 de enero del año próximo, quede comprometido con el Barça hasta el 30 de junio del 2029. El club valora a Cubarsí como el gran central de presente y de futuro que es y le propone un sueldo que irá creciendo con el paso de los años. Según indicó el diario ‘As’, irá desde los cuatro millones de euros el próximo año hasta los doce en su último año de contrato. Indican desde el club, también, que dada la enorme juventud del futbolista y el gran futuro que tiene por delante, no sería extraño que ese contrato deba modificarse antes de que llegue a su fin.

Con el acuerdo avanzado por lo que se refiere a la parte económica, la duración del nuevo compromiso debería ser de cinco años, como prefieren los representantes del futbolista. También debe concretarse todavía la cláusula de rescisión que tendrá Pau Cubarsí. La idea del Barça era que se sumase al club de los 1.000, en el que están Lamine Yamal, Ansu Fati, Gavi, Balde, Pedri y Araujo. No lo acaban de ver claro los agentes del jugador, que sí aceptarán una cláusula que sea prohibitiva para cualquier club europeo y que podría situarse sobre los 500 millones de euros. En cualquier caso, no será un obstáculo para que el Barça pueda anunciar que Pau Cubarsí seguirá unos cuantos años más vistiendo de azulgrana. El anuncio del acuerdo, de todos modos, podría no llegar hasta el próximo verano.