Ter Stegen: "Un punto sabe a muy poco"

El alemán reconoció que "tuvimos una gran ocasión en el primer tiempo y las claras las tienes que meter" Se quejó de que "el césped estaba muy alto, los juegos habituales de aquí..."

El guardameta alemán Marc-André ter Stegen reconoció que el punto sumado por el Barcelona en el campo del Getafe "sabe a muy poco. Tuvimos una gran oportunidad en el primer tiempo y no subió al marcador. Aquí se sufre. El césped estaba muy alto, los juegos habituales de aquí... Es difícil, así que las claras las tienes que meter".

Cuando el periodista de DAZN le preguntó si se notaba tanto que el césped estaba muy alto, el portero blaugrana replicó cuestionándole "¿no has jugado nunca al fútbol? Sabes lo que es jugar en un campo seco... Hicimos cosas diferentes a lo habitual. Es un punto que sabe a poco, pero que obviamente nos llevamos".

Al recordarle que el Barcelona había encadenado dos 0-0 consecutivos en la Liga por primera vez en mucho tiempo, Ter Stegen recordó que "la semana pasada tuvimos menos ocasiones que esta. En estos partidos que cuestan mucho las ocasiones claras que tienes las tienes que definir. Ellos luchan por mantenerse y son partidos muy difíciles".

El Barcelona tiene ahora once puntos de ventaja respecto al Real Madrid. "¿Si es suficiente? ¿Qué es suficiente?", se preguntó el alemán. "A mí me gustaría ganar y ganar y no dejarnos ningún punto más de aquí al final para mantener la distancia".