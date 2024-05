Así fue la gala 'People In Red' / Valentí Enrich

Me decía hace unos días Joan Manel Serrat en estas mismas páginas que Montjuïc había penalizado al FC Barcelona. Que la montaña estaba lejos y el público, del equipo, más lejos aún. Que perder el Camp Nou había partido en dos a una afición a la que pocas alegrías han dado los de Xavi.

Aunque la memoria no es una virtud que adorne al mundo del fútbol, cabe recordar que la pasada liga se ganó vía escaleras mecánicas, lanzaderas y calzado deportivo para los que chutaban el balón y para todos los demás. Pero lo cierto es que Montjuïc se hace cuesta arriba para muchos y este lunes, de nuevo, lo comentaba el cantante junto a otros invitados de la gala People in Red.

Impulsada por la Fundació Lluita contra les Infección y su ‘alma mater’, el doctor Bonaventura Clotet, es el evento solidario más importante del país. Y allí, como no podía ser de otro modo, se dio cita lo más granado del mundo de la medicina, la cultura y la empresa. La entrada de Ter Stegen al evento provocó admiración, agradecimiento y comentarios sobre la actualidad blaugrana a partes iguales.

“En la UCI no estamos pero en urgencias, seguro”, se lamentaba cerca de mí un invitado muy conocido y muy culer. Entre los ochocientos asistentes pasaron bastante desapercibidos la vicepresidenta Elena Fort, el directivo Juli Guiu y la directora de la Fundació del FC Barcelona, Marta Segú. Muchos esperaban a Xavi, que no faltó en la edición anterior, pero estaba claro que no era el mejor día para salir de casa tras la debacle ante el Girona. Vimos al ex blaugrana y hoy bético Marc Bartra, siempre de buen humor, compartiendo mesa con un relajado Rafa Márquez, un hombre tranquilo aunque, para algunos, demasiado.

En aquella mesa se habló poco de fútbol y mucho de cine y televisión, ya que los actores Marc Clotet y Natalia Sánchez centraron la atención con sus respectivos éxitos y proyectos. La serie que protagoniza la actriz en Atresmedia, ‘Sueños de libertad’, me da a mí que podría ser el título de la película de más de uno en Can Barça. Pero eso ya es otro capítulo.

Muchos se acercaban a Víctor Font, uno de los padrinos de la People in Red, a preguntarle por la salud del enfermo azulgrana. Elegante, atendió a todos y sólo habló de la causa que los reunía a la que, como explicó el Dr. Clotet, también urgen medios para seguir adelante. “Si añadimos un ‘cero’ más a los presupuestos que tenemos para la investigación, solucionado”, pidió junto a Andreu Buenafuente, conductor de la gala junto a Llum Barrera.

Eso debían estar pensando los directivos del Barça presentes y los ausentes por lo que a la caja del club se refiere. En tiempo de traspasos rige el ‘antes de entrar, dejen salir’ por lo que de una mesa a otra volaban los nombres propios. Uno de ellos era el de Lewnadowski, que tuvo en su esposa Ana a la mejor representante en el evento. Poco le urge al matrimonio alejarse de la ciudad condal, más bien todo lo contrario. Tomándole el pulso a unos y a otros, la que esto firma se fue a casa con un diagnóstico claro: resignación alta, moral baja y, urgencias, todas.