Xavi se queja del césped: "Es muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo"

Pese a todo, el técnico del Barça reconoció que no estuvieron cómodos en todo el partido Espera poder recuperar pronto a los jugadores lesionados

No es la primera vez ni será la última. A Xavi Hernández, pese a que sabe que le criticaran y le tildarán de victimista o exagerado, siempre ha defendido que es importante que las condiciones de un terreno de juego son importantes para que se vea buen fútbol.

Y el césped del Coliseum Alfonso Pérez no estaba bien. Saltaba a la vista. Demasiado alto. Y Xavi, lógicamente, se quejó. "Nos ha perjudicado el estado del césped. Ayer entrenamos con el campo seco. A mí se me ha criticado mucho por el tema de la superficie. Hoy lo ha visto todo el mundo. Muy difícil jugar así, es malo para el espectáculo. El balón se queda trabado, es malo incluso para el Getafe. Es fundamental que esté en buenas condiciones", ha dicho.

Eso sí, no se excusó del mal partido de su equipo en Getafe únicamente por este tema. "No es excusa y tenemos que recuperar sensaciones", ha admitido. El técnico ha reconocido que el Barça no estuvo fino y por tanto valora el punto conseguido. "Nos llevamos un punto que hace que no sea malo del todo por lo incómodos que hemos estado".

Xavi ha explicado qué buscaba con el doble lateral, la principal novedad táctica en el partido contra el Getafe. Un experimento que no funcionó. "Intentábamos que los laterales fuesen por dentro. Con el campo así cuesta el doble. Lo hemos intentado, no hemos hecho el mejor partido, está claro. Hemos dado todo y nos llevamos un punto que no es del todo malo pero no estamos satisfechos", ha lamentado.

El entrenador azulgrana ha instado a su equipo a reaccionar porque aunque la distancia con el Real Madrid sigue siendo de once puntos, el Barça lleva tres partidos sin marcar un gol y dos empates consecutivos en la Liga. "Creo que estamos haciendo una buena temporada en Liga pero no hay que dormirse. Nos vienen partidos muy importantes".

La vuelta de los lesionados

En breve deben volver al equipo, dos de los primeros lesionados, Pedri y Frenkie de Jong. El bajón del equipo en el juego y en los resultados ha llegado con su ausencia. "Espero que la semana que viene podamos recuperar a dos o tres futbolistas. No es una excusa, tenemos una plantilla buena, estoy satisfecho. A partir de ahí, minimizar las lesiones y recuperar a gente. Ya planificaremos para la próxima temporada y veremos lo que ha salido mal esta temporada".

De Sergi Roberto, ha explicado que notó un pinchazo en el isquiotibial y prefirió esperar a las pruebas antes de confirmar o no si el jugador puede haberse lesionado de gravedad.