Ter Stegen, casi descartado, sigue sin entrenarse con el Barça

El portero del FC Barcelona no participó en el entrenamiento previo al FC Barcelona - Atlético de Madrid Todo apunta que Iñaki Peña seguirá de titular, mientras que Marcos Alonso tampoco se ejercitó por molestias

Marc-André Ter Stegen volvió a causar baja en el entrenamiento del Barça. El portero no ha podido jugar desde que volvió con molestias en la espalda de la selección alemana y todo apunta a que tampoco participará en el partido del domingo ante el Atlético de Madrid en Montjuïc.

Ter Stegen no viajó a Madrid para medirse al Rayo Vallecano y se probó hasta el último momento para estar disponible frente al Oporto. Finalmente, el meta no entró en la lista por no encontrarse en condiciones.

Todo apunta a que se repetirá la misma situación y Ter Stegen cederá su puesto a Iñaki Peña, quien rindió a gran nivel en el encuentro de la Champions League.

El Barça, después de jugar frente al Atlético, no tiene partido entre semana ya que los equipos clasificados para la Supercopa de España no disputan todavía la Copa del Rey.

Por tanto, Ter Stegen tendrá una semana entera para intentar volver a situarse bajo los palos el próximo domingo 10 de diciembre frente al Girona en Montjuïc.

Sin Marcos ni jugadores de campo del filial

Otra baja en el entrenamiento fue Marcos Alonso, quien se quedó en el gimnasio a causa de unas molestias. El lateral apenas ha participado esta temporada con el FC Barceelona.

Los elegidos para realizar la sesión, además de Iñaki Peña, han sido Ander Astralaga y Diego Kochen. Aparte de los porteros, ningún otro jugador del Barça Atlètic se ejercita con el primer equipo ya que este domingo juega ante el Deportivo (17.00 h.) en el Johan Cruyff poco antes del FC Barcelona-Atlético (21.00 h.). El filial trabajó de forma paralela en el campo 2 de la Ciutat Esportiva.