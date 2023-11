Ter Stegen se probó esta mañana cuando no había cámaras

El meta alemán, que se probó este lunes ya sin las cámaras, no está aún del todo recuperado de su lumbalgia Peña, que ya cumplió ante el Rayo, tiene muchos números para seguir bajo palos

Pesimismo en el Barça respecto a la participación de Ter Stegen frente al Porto. El meta alemán no salió a entrenarse este lunes junto al resto de sus compañeros pero sí lo hizo después cuando ya no estaban las cámaras. No por intentar despistar, sino porque seguía su hoja de ruta particular al margen del grupo y bajo las órdenes de los recuperadores. El plan es que Iñaki Peña ocupe la portería ante el elenco portugués aunque el arquero alemán quiere probarse de nuevo mañana y decidir, pues está dispuesto a forzar.

La importancia del choque lleva a Ter Stegen a intentar forzar, algo que no ocurrió en el reciente envite contra el Rayo. Como explicó el propio Xavi en rueda de prensa, el teutón se probará el mismo martes para tomar una decisión final, pero la realidad es que sigue con molestias. Salvo una mejora acentuada e inesperada, el ex del Gladbach tampoco podrá estar a disposición del técnico y se perderá su segundo partido consecutvio a causa de la lumbalgia.

"Mañana Marc se probará por si está al cien por cien. Casi no ha podido entrenar. Pero es uno de los capitanes y está con el equipo", aseguró Xavi ante los medios, deslizando en el tono poco optimismo.

De puertas hacia dentro, en el vestuario del Barça se cree que será el meta alicantino quien ocupe la portería mañana, aunque dejando un asterisco por si finalmente Ter Stegen se viera lo suficientemente bien para intentar ayudar al equipo. Marc no está descartado aún y serán sus sensaciones mañana por las mañana las que dicten sentencia.